En el marco de una caravana náutica, Walser le pidió a Milei que defienda el reclamo contra HIF Global

En el marco de las acciones que viene llevando adelante la Municipalidad de Colón en defensa del río Uruguay y en rechazo a la instalación de una planta de biocombustibles en Paysandú, el fin de semana se desarrolló una convocante caravana náutica que contó con la participación de embarcaciones y vecinos que se sumaron desde la costa, más el acompañamiento del Aero Club Colón por aire.

Durante la actividad, el intendente colonense, José Luis Walser, reiteró el pedido a las autoridades de la República Oriental del Uruguay para que cumplan su palabra y solicitó al Presidente de la Nación, Javier Milei, que escuche a la comunidad de Colón y asuma una posición activa de rechazo al proyecto de HIF Global, reafirmando el reclamo para que la planta no se instale sobre el río Uruguay.

La actividad contó con una convocatoria abierta a la comunidad y con la participación de vecinos, prestadores turísticos, instituciones deportivas y organizaciones que se sumaron a la propuesta desde distintos puntos de la ciudad. El objetivo fue reforzar un mensaje colectivo de cuidado del ambiente y del río como patrimonio natural, social y productivo de la región.

Durante la jornada se destacaron las expresiones públicas de apoyo y el acompañamiento de quienes se acercaron para participar por primera vez, en un marco de convivencia y compromiso ciudadano.

Mensaje de Walser

En el lugar, el intendente agradeció a quienes participaron y remarcó que la comunidad sostiene una postura firme en defensa del río Uruguay. En ese marco, reiteró el pedido al Presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, para que cumpla lo oportunamente manifestado respecto a la localización del proyecto, y solicitó que se escuche el planteo de la comunidad de Colón y de toda la microrregión.

Asimismo, pidió al Presidente argentino, Javier Milei, que tome conocimiento del conflicto y que el Gobierno argentino asuma una posición activa, remarcando la necesidad de resguardar un entorno natural que sostiene actividad económica, empleo y desarrollo local vinculados al turismo.

“Esta caravana náutica es una muestra más del compromiso de la comunidad de Colón para decir no a la instalación de HIF Global sobre el río Uruguay. Defendemos nuestro río, nuestra salud, nuestro ambiente y nuestra forma de vivir”, aseveró Walser.

Y agregó: “Aquí, frente a nuestras playas, se pretende instalar una refinería de combustibles. Por eso estamos unidos, porque el río no se vende, el río se defiende”.

Acompañamiento institucional

Acompañaron la actividad el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Mariano Bravo; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Turismo y Cultura, Federico Escher; el asesor legal Daniel Colancoski; la directora de Deportes, Jessica Britos; el director de Cultura, Fabián Fernández, y la concejal Karen Kuliat.

Desde la Municipalidad de Colón se agradeció especialmente al Club “Piedras Coloradas”; Carpe Diem Balance; Prefectura Naval Argentina; Parque Nacional El Palmar; Aero Club Colón; Club Náutico Colón; Coordenada 32; Club de Pescadores de Pueblo Liebig; Multisectorial Somos Ambiente; y a los municipios que integran la microrregión Tierra de Palmares por sumarse a la propuesta.

Acceso público a la información y documentación

En el marco de esta agenda de acciones, la Municipalidad de Colón continúa poniendo a disposición de la comunidad la información vinculada a las gestiones realizadas y la documentación recopilada, para garantizar transparencia y acceso público a los materiales.

Se recuerda a la comunidad que se puede acceder a la información a través del siguiente enlace: https://bit.ly/AccionesNOAHIFMunicipalidadDeColón