Nueva convocatoria del Incaa para apoyar documentales de largometraje

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) anunció la apertura del Primer llamado de largometrajes de documental digital 2026, una convocatoria dirigida a realizadores integrales de todo el país que deseen presentar proyectos de películas documentales en formato digital. La inscripción estará habilitada hasta las 14 horas del 20 de febrero de 2026, y deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma Incaa en línea.

La convocatoria está orientada a realizadores integrales, es decir, creadores que asuman de manera completa el desarrollo de sus proyectos, desde la concepción de la idea hasta la dirección de la obra. Se podrán presentar proyectos de películas documentales de largometraje cuya duración mínima sea de 60 minutos y cuya duración máxima alcance los 120 minutos. Los trabajos deberán ser filmados en soporte digital y contar con una finalización acorde a lo establecido en el protocolo de entrega de la copia "A" vigente del organismo. Desde el Incaa señalaron que la propuesta apunta a estimular la producción de documentales de alta calidad y con potencial de competitividad.

El llamado prevé la selección de 24 proyectos ganadores, cada uno de los cuales recibirá un premio de 15.000 dólares estadounidenses. Este aporte económico está destinado a contribuir al desarrollo, producción y realización de los documentales seleccionados, y forma parte de la política de fomento del instituto para fortalecer el sector audiovisual argentino.

En cuanto a la modalidad de inscripción, el organismo informó que todo el trámite deberá realizarse a través de la plataforma digital Incaa en línea, sin excepción. No se aceptarán proyectos presentados fuera del plazo establecido ni por vías alternativas. Para consultas específicas sobre la convocatoria los interesados pueden escribir al correo electrónico concursospromocion@incaa.gob.ar

Para cuestiones técnicas o dudas relacionadas con el uso de la plataforma de inscripción, está disponible la dirección enlinea@incaa.gob.ar