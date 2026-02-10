Rige un alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos y habría lluvias por varios días

Las condiciones del tiempo comienzan a desmejorar en Entre Ríos y rige una alerta amarilla por tormentas para los 17 Departamentos del territorio provincial.

Se advierte por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes. Se prevén lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a las precipitaciones, los valores acumulados se ubicarían entre los 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de manera puntual, especialmente durante los eventos más intensos.

Cuándo llegarían las tormentas y el alivio

Este martes en Paraná se esperan máximas de 34 grados. En la capital y alrededores no lloverá, pero habrá cielo parcialmente nublado. Las tormentas están previstas para el miércoles y jueves, con una retracción considerable del termómetro, que se mantendría en no más de 27 grados hasta el fin de semana.

En Concordia, se esperan condiciones similares. Este martes habrá 35 grados, en la previa de una jornada que se espera lluviosa. Las temperaturas máximas irán retrocediendo paulatinamente, hasta ubicarse en el orden de los 28 grados.

En Gualeguaychú, por último, hay un escenario parecido. El martes hará calor, con máximas previstas en 33 grados, pero el miércoles a primera hora se desatarían tormentas que traerían un alivio transitorio a la región.