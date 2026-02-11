Franco Colapinto tuvo un inicio complicado en los test de la Fórmula 1 en Bahréin

El piloto Franco Colapinto tuvo una complicada mañana durante el inicio de los test de pretemporada en el circuito de Sakhir, Bahréin, rumbo al comienzo de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo próximo.

Tras una hora y media de actividad sólida, el Alpine A526 de Colapinto tuvo problemas y se detuvo en la salida de la horquilla de la curva número ocho. Esto generó la primera bandera roja. Finalmente, el pilarense pudo volver a pista y culminó en la 11ª posición, luego de 28 vueltas.

Fue Max Verstappen quien marcó el mejor tiempo luego de las cuatro horas de trabajo con un tiempo de 1.35:433. Una décima y media por detrás quedó Oscar Piastri con el McLaren, seguido por George Russell con Mercedes.

El cuarto más rápido fue Lewis Hamilton con la Ferrari, que ya había dado buenos indicios en Barcelona, a un segundo del líder. Esteban Ocon con Haas y Arvid Lindblad con Racing Bulls completaron los primeros seis.

Quien sorprendió fue Carlos Sainz en el Williams que no había podido girar en el Shakedown: fue séptimo y giró en 77 oportunidades. Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas y Lance Stroll fueron los últimos en el top-10, señala Carburando.

Test Bahrein – Día 1 (mañana)

1º Max Verstappen (Red Bull) 1’35″433

2º Oscar Piastri (McLaren) 1’35″602 (+0″169)

3º George Russell (Mercedes) 1’36″108 (+0″675)

4º Lewis Hamilton (Ferrari) 1’36″443 (+1″010)

5º Esteban Ocon (Haas) 1’37″169 (+1″736)

6º Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1’37″945 (+2″512)

7º Carlos Sainz (Williams) 1’38″221 (+2″788)

8º Gabriel Bortoleto (Audi) 1’38″871 (+3″438)

9º Valtteri Bottas (Cadillac) 1’39″646 (+4″213)

10º Lance Stroll (Aston Martin) 1’39″883 (+4″450)

11º Franco Colapinto (Alpine) 1’40″330 (+4″897)