Publicidad en redes: Ente Ríos entre las provincias que menos invirtió de 2019 a las elecciones de 2025

Desde septiembre de 2019 hasta las elecciones nacionales de 2025, las provincias pagaron a Meta $8.468 millones en publicidad (Facebook e Instagram). Son casi 6 millones de dólares.

Córdoba es, lejos, el distrito que más gastó. Le siguen Buenos Aires y CABA. Entre los 3 concentraron casi 75% del total.

Los datos surgen de la Biblioteca de Anuncios de Meta, con montos actualizados a noviembre de 2025.

Las provincias argentinas invirtieron $8.468 millones (unos 5,8 millones de dólares) en publicidades en Facebook e Instagram, según un relevamiento realizado por Ruido con datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta, tras actualizar los montos a precios constantes de noviembre de 2025.

Esa cifra se gastó entre septiembre de 2019 y octubre de 2025, y la mayor parte se concentró en Córdoba, seguida por Buenos Aires y CABA (Ciudad de Buenos Aires).

Del dinero invertido en Meta, casi 10% se utilizó en 2025 y 5% solamente en el período entre agosto y octubre de ese año, meses que coincidieron con la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Córdoba, en la cima del gasto

Córdoba es la provincia que más fondos destinó a estas publicidades: con más de $3.300 millones (U$D 2,2 millones) concentró 39% de todo el dinero invertido en Meta en el país.

También es la que más invirtió en 2025, con más de $468 millones (U$D 323.900) y lo mismo durante el trimestre de agosto a octubre de ese año, con casi $188 millones (U$D 130.000). Gran parte de esos anuncios incluyen la imagen y el nombre del gobernador, Martín Llaryora.

En el ranking histórico, el podio lo completan Buenos Aires, con $1.624 millones (U$D 1,1 millones, representa 19% del total país), y CABA, con $1.232 millones (U$D 852.000, el 14,5% del país).

Mientras tanto, las que menos dinero destinaron a estas publicidades fueron La Rioja, con $14,4 millones (U$D 9.900), Santiago del Estero con $17,7 millones (U$D 12.300) y Formosa con $20,9 millones (U$D 14.500).

Si se toma solamente el gasto realizado en 2025 entre enero y octubre, al podio que encabeza Córdoba lo completan Santa Fe con $57,3 millones (U$D 39.700) y Chubut con $50,5 millones (U$D 34.900).

Las que menos fondos utilizaron en ese período fueron San Juan, con $207.891 (U$D 144) y Entre Ríos con $503.498 (U$D 348), mientras que Misiones no invirtió nada. En este período, las provincias utilizaron el 10% del dinero total invertido.

Si se contempla el trimestre que incluyó el período de la campaña electoral, entre agosto y octubre de 2025, a Córdoba se le sumaron Río Negro con $30,9 millones (U$D 21.400) y Santa Fe con $26,8 millones (U$D 18.600) en la cima del ranking, mientras que Chaco con $23.655 (U$D 16) es la que menos gastó, sumada a CABA y Misiones, sin gastos. En este período se utilizó 4% de los recursos.

Cuántos pesos por habitante

En una comparación por habitante (es decir, entre el dinero invertido y la población de cada provincia según los datos del último censo), Córdoba lleva invertidos en Meta $859,85 por habitante, seguida de Tierra del Fuego, con $742,18 y Catamarca, con $604,79 per cápita.

El promedio de gasto fue de $184,54 por persona en Argentina. Solamente en 2025, Córdoba utilizó $121,86 por persona para publicidades en Facebook e Instagram, seguida de Chubut con $85,24 y Santa Cruz con $77,90. Mientras tanto, si se contempla solamente el trimestre agosto-octubre 2025, Córdoba invirtió $48,93 por habitante, seguida de Río Negro con $41,28 y San Luis, con $36,51.

Cómo se hizo el informe

Para calcular las cifras se relevaron y descargaron los datos proporcionados por META de las cuentas en las que los gobiernos de cada provincia fueron los titulares del descargo de responsabilidad de los anuncios.

Por ejemplo, hay casos en los que un mismo Gobierno fue responsable por los anuncios en las cuentas de ministerios, secretarías y otros organismos, e incluso en las cuentas personales de gobernadores o exgobernadores: esto último ocurrió en Buenos Aires con Axel Kicillof; en CABA, con Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri; en Chubut con Ignacio Torres; en Jujuy con Gerardo Morales; en La Pampa con Sergio Ziliotto; en Mendoza con Alfredo Cornejo; en Río Negro con Alberto Weretilneck; en Salta con Gustavo Sáenz; en San Juan con Sergio Uñac; en San Luis con Claudio Poggi, y en Santa Fe con Omar Perotti y Maximiliano Pullaro.

No se incluyó a la Nación debido a la gran diversidad y cantidad de organismos de la administración que pautan por su cuenta en Meta. Eso vuelve muy complejo rastrear -a diferencia de las provincias- un mismo descargo de responsabilidad, e impide realizar una comparación con iguales parámetros.

Se sumaron los montos de todas las publicidades que corresponden al mismo año y mes y fueron convertidos a su equivalente en precios de noviembre de 2025. De ese modo, los montos de diferentes meses y años son siempre comparables, a pesar de la inflación en el período analizado.

Los montos de cada mes y año fueron actualizados a los valores de noviembre de 2025 con base en el nivel general de Variación mensual IPC Nacional (INDEC: “Índices y variaciones porcentuales mensuales e interanuales según divisiones de la canasta, bienes y servicios, clasificación de grupos. Diciembre de 2016-noviembre de 2025”).

Los gastos en dólares (U$D) están calculados al 31 de octubre de 2025, según la cotización registrada por el Banco Central a razón de U$D 1 = $1.445.

(Fuente: Ezequiel Soria para Ruido)