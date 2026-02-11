Una versión renovada de "Vodevil" llega al escenario de Bulé Bar este sábado

La propuesta teatral "Vodevil 2" llegará al escenario de la Terraza Cultural de Bulé Bar este sábado 14 de febrero a las 21, en el espacio ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, en la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard. El espectáculo estará protagonizado por Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana, bajo la dirección de Silvina Fontelles.

La obra propone una versión renovada del espectáculo Vodevil, con una puesta que incorpora nuevas escenas, mayor presencia musical y recursos humorísticos que forman parte de la estructura del show. El elenco está integrado por actores con trayectoria en el circuito teatral local, que interpretarán distintos cuadros escénicos y situaciones cómicas, intervenciones musicales y segmentos de interacción con el público.

Además de la propuesta teatral, la jornada incluirá el servicio habitual de gastronomía y coctelería.

La función se presentará en formato a la gorra, únicamente con acceso mediante reserva previa de mesas al 343 4688999.