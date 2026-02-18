Sin responder preguntas, Ruiz Orrico declaró en el juicio: “Asumo la responsabilidad total del hecho”

El ex funcionario provincial habló en el inicio del juicio en el que se lo acusa por las muertes de cuatro jóvenes en un accidente cuando conducía alcoholizado en la ruta 39. No respondió preguntas y pidió perdón a las familias.

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, afronta desde la mañana de este miércoles el juicio en su contra en los Tribunales de Concepción del Uruguay por homicidio culposo agravado. El acusado aceptó declarar en la apertura de las audiencias y se hizo cargo por las muertes de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, los cuatro empleados del frigorífico Fadel a quienes colisionó cuando conducía alcoholizado un auto oficial por la ruta 39 en la madrugada del 20 de junio de 2024.

Orrico estuvo a cargo de los puertos de Entre Ríos en el gobierno provincial desde diciembre de 2023 hasta el día siguiente del siniestro fatal, cuando fue desvinculado del cargo por el gobernador Rogelio Frigerio.

“Del accidente del cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, dijo Orrico ante el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. Además, ofreció sus disculpas, pidió perdón a todos los familiares y los nombró con nombre y apellido.

“Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, expresó.

“Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma es que me pase en carne propia, entonces mis palabras hasta diría que sobran”, admitió el ex funcionario.

El acusado añadió: “Tratamos con mis abogados de trasladar mis condolencias y si de alguna manera tuviera la posibilidad de mitigar el daño, estaría dispuesto a hacerlo”.

“Independientemente de lo duro y lo tremendo y catastrófico del hecho, no se puede volver a atrás”, continuó su declaración, en la que no respondió preguntas de las partes, por consejo de sus abogados defensores, Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Y reconoció, una vez más: “El responsable soy yo”, insistió.

El debate es encabezado por el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular es ejercida por el abogado Mario Arcusin.

El Poder Judicial transmitió en vivo los alegatos de apertura del juicio que comenzó este miércoles y que continuará de manera diaria hasta el viernes 27 de febrero. La declaración de Orrico, que registró Canal 9 Litoral presente en la audiencia, no fue incluida en la transmisión.

El siniestro

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

Ese jueves 20 de junio era festivo. Cerca de las 5, Orrico iba al mando de un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre, con el cual invadió el carril contrario e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa, en el que iban las cuatro personas fallecidas. Orrico había estado cenando en casa del presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón.