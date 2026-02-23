Luis Gorelik anticipa una temporada exigente para la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos atraviesa el inicio de su temporada 2026 con una agenda en la que ya tiene confirmados varios conciertos, proyectos pedagógicos y presentaciones dentro y fuera de la capital provincial, bajo la dirección del maestro Luis Gorelik, quien confirmó que el ciclo comenzó con sala llena, que el próximo concierto será el sábado 28 y que el principal objetivo del año es sostener continuidad artística con al menos veinte presentaciones sin interrupciones.

El director explicó en A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7) que el arranque se dio en Paraná, ante un público numeroso, y subrayó que el desafío ahora consiste en mantener una programación estable, con obras exigentes y artistas invitados de nivel. "El inicio fue muy auspicioso por su arte, pues tuvimos la oportunidad de hacer un hermoso concierto con sala repleta en la Usina y estamos frente a una temporada con muchos desafíos", señaló y remarcó que la continuidad es la meta principal: "esperamos poder mantener la continuidad a lo largo del año, que es lo que nos define, poder tener una temporada sinfónica por lo menos unos 20, 24 conciertos y eventualmente en otros lugares de la provincia sin interrupciones y sin contratiempos". Según detalló, el crecimiento del público en los últimos años no solo se percibe en la capital entrerriana sino también en distintas localidades del interior, donde la orquesta desarrolla conciertos didácticos y presentaciones especiales orientadas a nuevos oyentes.

Uno de los ejes que el director destacó como centrales en la identidad actual del organismo es el trabajo pedagógico sostenido. Explicó que el ciclo A Toda Orquesta incluye 26 conciertos didácticos destinados a estudiantes de nivel primario y secundario de toda la provincia, y recordó que el año pasado participaron seis mil alumnos. "La actividad pedagógica de la orquesta es muy importante para nosotros", afirmó, y agregó que a fin de año también se realiza un seminario internacional para directores y directoras, una iniciativa que buscan repetir. Para Gorelik, estas acciones permiten derribar ciertos prejuicios asociados a la música clásica y ampliar el acceso cultural: "No se trata de entender, se trata de sentir en primer lugar. Se trata de abrirse sensorialmente, de dejar que la música hable con su propio idioma y dejarse penetrar por esos sonidos que le hablan a todo".

En ese sentido, el director cuestionó la idea de que el repertorio sinfónico sea elitista o requiera conocimientos previos. "Muchas veces nos enfrentamos frente a cierto prejuicio de que la música clásica es algo elitista, es algo que hay que tener determinados conocimientos previos. Todo eso es mentira, no es así. A veces son los propios músicos los culpables de esta percepción que es sin duda errónea. La música es para todos y cualquier persona la puede disfrutar más allá de que tenga una formación previa o de que no la tenga", sostuvo.

Durante la entrevista también se refirió a los espacios de presentación disponibles en la ciudad. Mencionó que este año hay seis conciertos programados en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, al que describió como "una sala bellísima" y parte del patrimonio histórico local. Sin embargo, planteó una necesidad de la construcción o disponibilidad de un auditorio sinfónico adecuado para la región. "Lo que la orquesta necesita es un buen auditorio sinfónico. En realidad no es solo la orquesta la que lo necesita, es la región, el público, una sala sinfónica adecuada para conciertos de música sinfónica, conciertos de música de cámara y otras representaciones del gran arte musical que lamentablemente no tenemos en la zona", afirmó.

Al referirse al Teatro 3 de Febrero, recordó su valor arquitectónico, pero advirtió que hoy no reúne las condiciones necesarias. "Más allá de ser una belleza arquitectónica y un lujo patrimonial, es un teatro que ha quedado chico y que además está muy mal mantenido, lamentablemente, muy descuidado. Entonces eso lo ha ido alejando del circuito, por lo menos del circuito de la Orquesta Sinfónica. Se nos hace muy difícil poder tocar ahí", explicó. Señaló que durante décadas ese teatro fue la casa natural del organismo, pero que el crecimiento de la formación y el deterioro edilicio modificaron esa relación histórica.

La orquesta, que este año cumple 78 años de trayectoria, se acerca a su octava década de historia y reconocimiento del público. "La orquesta es un bien cultural poderoso, reconocido, querido y valorado por la comunidad entrerriana. Ese es su principal capital, su principal logro", dijo, y remarcó que ese prestigio es resultado de un trabajo colectivo construido a lo largo de generaciones de músicos y directores.

En cuanto a la agenda, adelantó un concierto especial previsto para el 11 de abril en el Centro Provincial de Convenciones, dedicado a clásicos de la música de cine de las décadas del cuarenta y cincuenta. "Creo que lo más notorio por ahora es un concierto que haremos ese día dedicado a música de Hollywood, los clásicos de la música de cine", indicó, y mencionó que incluirá obras asociadas a películas célebres como Psicosis, Ben-Hur y El gatopardo, entre otras.

Sobre el final de la conversación, el director retomó una frase que había publicado tras el primer concierto del año: "el arte es resistencia contra el adormecimiento mental". Consultado por su sentido, lo desarrolló: "Yo creo que el arte es resistencia siempre. El arte es una forma de resistencia. Cuando hablo de adormecimiento mental pienso que es un fenómeno que está sucediendo no solo en nuestro país sino a nivel mundial probablemente, adonde se globaliza el pensamiento. El arte bien hecho es algo que te obliga, que te lleva a un punto de reflexión. Y una persona reflexiva es difícil de dominar", expresó. Luego concluyó: "El arte musical nos enseña a escuchar. El que escucha aprende también a dialogar y aprende a reflexionar. Y no es alguien fácil de controlar ni de dominar. Por eso creo que el arte es una forma de resistencia. Siempre fue y lo sigue siendo".