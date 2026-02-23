Ciclista informó que aún hay cupos disponibles para el Campus 2026

El 28 de febrero cerrarán las incripciones para el Campus del "Huevo" Sánchez en el CCP.

El Club Ciclista Paraná informó este lunes que aún hay cupos disponibles para formar parte del Campus de Entrenamiento de Alto Rendimiento – Pretemporada 2026 que dictará Oscar Huevo Sánchez. El próximo 28 de febrero se cerrará la inscripción e invitó a las familias interesadas en completar el proceso a la brevedad para asegurar su lugar.

El Campus está orientado a chicos y chicas que buscan potenciar su rendimiento deportivo, fortalecer valores como el compromiso, la disciplina y el trabajo en equipo, y vivir una experiencia formativa integral dentro de una institución con amplia trayectoria en el desarrollo del deporte.

En el marco de las actividades complementarias, el miércoles 5 de marzo a las 19.30, en el Restó Bar del Puerto de Paraná, el reconocido entrenador Oscar Sánchez brindará la charla titulada “Básquetbol internacional y problemática del básquet de formación”.

La disertación estará dirigida a entrenadores, padres, profesores de educación física, dirigentes, periodistas deportivos y público en general interesado en la formación y el desarrollo del deporte.

Desde la institución destacaron que este tipo de propuestas fortalecen el crecimiento deportivo y humano, generando espacios de reflexión y capacitación para toda la comunidad.