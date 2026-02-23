“Esto debe ser algo insólito para la rica historia que tiene River”, expresó Rubén Flotta

El entrenador Rubén Flotta analizó los partidos salientes de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol en su columna habitual en “A quien corresponda” (Radio Plaza, FM 94.7Mh) y tocó varios temas. Entre ellos la crisis de River que se profundizó en Liniers ante Vélez y el ciclo de Marcelo Gallardo, el empate sin goles del clásico entre Boca y Racing. “Debe ser algo insólito para la rica historia que tiene River”, sostuvo sobre el Millonario.

Flotta comenzó su análisis de la sexta fecha del Torneo Apertura con lo que dejó la derrota de River a manos de Vélez, que agudizó la crisis en el segundo ciclo de Marcelo Gallardo y consideró que “es terrible” el momento del Millonario. “Ayer el equipo tuvo dos caras, o sea, al primer tiempo Vélez lo pasó por arriba, jugó muy bien. Incluso el 1-0 era exiguo porque fue muy superior Vélez. Aparte de este equipo de los mellizos (Barros Schelotto) es la sensación del campeonato. Porque repite actuaciones colectivas e individuales. Y ayer lo superó en el primer tiempo a River, pero en el segundo sintió el cansancio. Esa presión que metió para recuperar la pelota y llegar al arco de (Franco) Armani, el segundo tiempo se sintió. Y ahí recuperó un poco River, pero no le alcanzó. Estuvo cerca del empate, pero no le alcanzó”, indicó.

En cuanto a la crisis del equipo de Núñez, consideró que puede ser el final del ciclo: “Es un problema grave lo que está pasando, porque River perdió 10 de los últimos 15 partidos de la liga. Debe ser algo insólito para el fútbol, para la rica historia que tiene River, ¿no? Es algo insólito. Y también se le está acabando la leyenda de Gallardo. Yo creo que River no lo va a echar, yo le dije el otro día, pero si él quizás dé un paso al costado ante esta situación que no puede revertir”.

Asimismo reconoció que “es muy difícil” revertir la situación desde la estadística: “La prueba está que aparte no es un partido. Estamos hablando de 20 partidos, ¿no? Es tremendo. Fíjate que estamos diciendo que perdió 10 de 15. Insólito. Es mucho. Y encima no clasificó a la Copa Libertadores. Debe ser la primera vez que pasa esto en la historia de River. Yo creo que ha sido el técnico más ganador, pero hoy le está tocando la mala. Creo que ha sido el técnico más perdedor también, ¿no? Porque es tremendo lo que está pasando. Y no le encuentra la vuelta, porque vos fijate que ayer en todas las líneas falló. Atrás vos pones a (Lucas) Martínez Quarta, al chileno (Paulo) Díaz, (Gonzalo) Montiel que está bajísimo, o (Lautaro) Rivero, y no le encuentra la vuelta. El medio tampoco y arriba tiene una carencia ofensiva... En la Liga, en seis partidos marcó cinco tantos, nomás. En siete encuentros oficiales (contando Copa Argentina). Hizo tres Juanfer (Quintero), y después Montiel y Rivero hicieron los goles. O sea, una carencia ofensiva tremenda. Es decir que el equipo está fallando en todas las líneas. Así que es muy problemático esto, no sé cómo va a seguir”.

Al margen de la crisis futbolística del Millonario, el Bicho también elogió al elenco de Guillermo Barros Schelotto: “Este Vélez lo ha demostrado continuamente, o sea, repite actuaciones colectivas muy buenas y aparte trabaja todo el equipo; es muy compacto, muy ordenado, corto entre líneas, juega muy bien y llega a situaciones de gol. Encuentra jugadores... Mirá cómo apareció este arquero, (Álvaro) Montero, que es de La Guajira, una zona de Colombia donde salen buenos jugadores. Tiene 30 años y es una sorpresa para todos. Y de 1,88 metros, casi dos metros, y tiene una seguridad impresionante. Y después (Manuel) Lanzini, que le anda muy bien también. Ayer fue uno de los mejores jugadores. (Guillermo) lo rescató de River, lo sacó de River y la verdad que le dio una movilidad a este equipo y un juego tremendo. Y hace un 4-4-2 muy flexible. Y ayer eso que no jugó el chileno, que juega (Diego) Valdés, que juega muy bien”.

En cuanto al clásico del viernes en La Bombonera, Boca y Racing, Flotta no dudó en calificarlo: “Fue muy malo el partido. Qué aburrido. Me parece, sobre todo, en la formación marca una cosa también. (Claudio) Úbeda presentó una formación donde es muy difícil generar fútbol. Sí, los cuatro mediocampistas: (Williams) Alarcón, (Tomás) Belmonte, (Milton) Delgado y (Santiago) Ascasíbar. Entonces si lo dejás a (Edinson) Cavani, solo arriba, pobrecito, que viene de un bajón pronunciado y de una lesión para colmo, y (Miguel) Merentiel, que también está muy mal. Entonces, ¿cómo hacés un gol? Es muy difícil. Es un 4-4-2 muy previsible”.

En ese sentido, reconoció que era esperable ese planteo de parte de ambos entrenadores para cuidar el resultado: “Lo que pasa es que yo aparentemente no le ve la vuelta (Úbeda), igual que Gallardo, porque no tiene gente de punta. Está la lesión esta del (Exequiel) Zeballos, lo ha perjudicado mucho. Y yo creo que (Kevin) Zenón tendría que jugar, tendría que tener un lugar en ese equipo, porque de repente es más objetivo que todo lo demás. Y (Gustavo) Costa tampoco regaló nada, porque fue a La Boca, hizo un planteamiento, un 4-1, 4-1... Porque también a (Santiago) Solari y a (Tomás) Conechny lo tiró un poco más para atrás para acompañar a Baltasar (Rodríguez) y a (Matko) Miljevic. Y puso a (Santiago) Sosa respaldándolo. Y Maravilla (Martínez), pobrecito, aislado como casi todos los partidos, ¿no? Que le está costando mucho. El partido fue muy malo, muy malo, muy trabado. El primer tiempo había una falta cada dos minutos. O sea, interrumpido, mal llevado. Los dos tienen que mejorar, tanto Boca como Racing. Tienen que mejorar si quieren aspirar a algo más”.

Por otra parte, Flotta habló de la llegada del delantero Adam Bareiro a Boca ante la lesión del mediocampista Rodrigo Battaglia. “Bareiro en San Lorenzo anduvo muy bien. Un 9 importante, que juega muy bien. Jugó muy poco en su paso por River, casi no jugó. No se lo puede medir por lo que jugó ahí. Es un buen jugador. Yo creo que en este momento puede ser mucho más que Cavani, porque Cavani está reiterativo en los malos partidos que está haciendo”.

Y agregó: “Hasta la elección del 9, el chico que era de Banfield (Milton Giménez), pero tiene que traer un 9 porque no tiene gente de punta. Es muy raro que Boca y River carezcan de 9. Y yo te lo estaba reiterando, para mí la presencia de Borja en River es fundamental. Y Boca tampoco tiene un 9 que vos decís, bueno, qué sé yo. No hay en ningún lado, parece. No tiene. El único que lo tiene es Racing, que es Maravilla (Martínez)”.

A continuación, Flotta habló brevemente de la victoria de Unión de Santa Fe sobre Aldosivi por 1 a 0 en el estadio 15 de Abril: “Unión juega bien, genera, pero las situaciones que crea no las convierte. Es un problema lo que está pasando con Unión. Porque juega bien, juega bien hasta la última zona ofensiva, pero después los goles le cuesta realizar. Ayer le ganó bien, fue mucho más que Aldosivi. Guillermo Farré tiene un grave problema ahí porque el plantel es muy exiguo. Yo estoy Mar de Plata, lo voy a ir a saludar a Guillermo y hablar un rato con él, pero tiene un trabajo muy difícil para sacar este equipo de Aldosivi”.

Por último, el exayudante de campo de Ricardo La Volpe destacó que la victoria de Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 2 sobre Independiente fue “el mejor partido de la fecha” 6 del Torneo Apertura. “Muy lindo partido. Lo tuvieron los mendocinos para liquidarlo, después lo tuvo Independiente, pero tuvo un problema. La semana pasada hablábamos muy bien nosotros de (Kevin) Lomónaco y (Sebastián) Valdéz y (Iván) Marcone adelante, que había solucionado ese esquema defensivo. Pero lamentablemente el otro día hicieron agua. Muy mal Lomónaco, lo mismo que Valdés. Porque lo que no puedo entender fue lo de (Gustavo) Quinteros: cuando Independiente sacó ventaja, el segundo tiempo, en 6-7 minutos, siguió jugando igual y tenía problema atrás. Y fue así que en dos contragolpes le revertió el resultado. (Alfredo) Berti, con su esquema, le consiguió dar vuelta al partido, y se lo ganó bien, se lo ganó bien. Pero Independiente tiene que medir también cómo está la situación táctica. Yo creo que falla Marcone, por el lado derecho está (Lautaro) Millán, un chico que no marca mucho, tampoco, y (Ignacio) Malcorra. Malcorra para atrás tampoco viene, entonces el otro día estaba desprotegido este equipo. Por eso le hicieron tres goles, ¿no? Es muy difícil”.