“Celis habrá aportado elementos para que la Fiscalía Federal tome por veraces sus dichos”, opinó Lafferriere

El abogado de Daniel “Tavi” Celis, Augusto Lafferriere, se refirió a la denuncia que su defendido realizó en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú por un presunto plan de Leonardo Airaldi para mandar a matar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos; al fiscal general José Ignacio Candioti; y al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Lafferriere contó que “ya veníamos hablando con Daniel porque en un par de oportunidades al hablar telefónicamente, él estaba en Gualeguaychú, por lo tanto, estamos a más de 100 kilómetros de distancia y la charla telefónica es muy breve porque desde el Servicio Penitenciario le prestan el teléfono muy pocos minutos a cada interno para que pueda hablar a sus familiares. Generalmente esos minutos los destinan a hablar con su pareja, sus hijos y muy poco tiempo con el abogado. Me había comentado que él temía por su vida y también en esta situación de una tentativa de asesinato me lo mencionaba al doctor Ríos y al doctor Candioti, o sea el juez y el fiscal federal”.

En ese marco, admitió no haber dado crédito en un primer momento a los dichos de su defendido: “Yo no le tomé mucha importancia porque lo había entendido a la inversa; creí que estaba fabulando porque él había entendido que eran los funcionarios quienes querían, de algún modo, a través de algún agente del servicio, causarle daño a mi cliente. Yo lo entendí como un intento de mi asistido por tratar de cambiar de Unidad Penal y venir más cerca de la ciudad de Paraná que es donde él tiene sus lazos familiares”.

“Pero cuando me lo comenta, la segunda vez que me llama, me menciona esta situación. Eso fue el jueves por la tarde y yo el viernes a la mañana viajo hacia Gualeguaychú, me presento en la Unidad Penal y pido por Celis y otros internos más, que son clientes, y me traen a los demás internos, pero no a Celis. Estuve dos o tres horas atendiendo clientes y nunca apareció Celis. Cuando salgo de la Unidad Penal, ya pasado el mediodía, habrán sido las dos de la tarde aproximadamente, me llama el asistente del fiscal (Pedro) Rebollo, y me menciona que Celis ya no iba a volver a la Unidad Penal porque van a tomar una serie de medidas, que estaba ahí con él. Ante eso, yo le dije que no había ningún inconveniente en pedir el traslado de mi asistido, del señor Celis, que me pase la copia de la denuncia a los efectos de adjuntarla al Juzgado Federal y en base a ese fundamento yo tener alguna razón suficiente para pedir su traslado. Esa denuncia nunca me llegó, sino que fue la Fiscalía Federal directamente la que realiza la petición de traslado al juez, y es el doctor (Daniel) Alonso quien ordena directamente el traslado sin intervención de esta defensa. El traslado fue a petición de la Fiscalía en ese nuevo expediente, que es distinto al cual yo intervengo como defensor de Celis. En este nuevo expediente Celis es denunciante”, describió.

Y agregó que “luego de eso yo regreso de Gualeguaychú y quedó incomunicado en cuanto a mi asistido porque no tenía datos de su paradero ni un teléfono al cual llamarlo. Y, lo cierto es que aun habiendo ido a la Unidad Penal 9 no pude tener una entrevista directa con él y, por ende, no pude recabar mayor información respecto a la profundidad de las pruebas que él tendría a los fines de esta denuncia que realiza”.

En este contexto, el abogado dijo no tener “detalles de la denuncia”, “pero sí concretamente que él y su hijo fueron resguardados, porque Celis es una persona muy conocedora del ambiente intracárcel, dentro de lo que es el ambiente tumbero, como le llaman en la jerga, y sabe que estas situaciones entre diferentes internos no se arreglan con cartas documento ni con intimaciones legales. Entonces es mucho más seria la cuestión, y en ese aspecto es que pidió resguardo porque estaba confrontando con otras personas dentro del mismo pabellón en donde se encontraba él, y también generalmente son redes de presidiarios que tienen sus contactos, sus apoyos y sus detractores. Están comunicados en diferentes Unidades Penales y son como grupos afectivos por un lado y enemistados por otro. Entonces, el riesgo de vida no es que solamente lo tiene cuando está en el mismo pabellón que se encuentra la persona a quien él denuncia, sino que hay como lazos, vínculos o códigos entre ellos y por ende puede que otros internos también quieran atentar contra la vida de Celis o de su hijo por esta situación. Por eso es que fueron los dos resguardados y trasladados”.

“Lo último que sé es que está en la Unidad Penal de Paraná y justamente hoy a la mañana va a ser citado seguramente por el director de la Unidad Penal. Yo voy a tratar de estar presente, pero no sé si llegaré con mi agenda porque tengo otros expedientes fuera de la ciudad. De todos modos, por lo que sé es que ya le darían piso, como le llaman en la jerga; le darían un lugar en un pabellón dentro de la Unidad Penal 1”, informó.

Consultado por la seguridad de Celis en la cárcel de Paraná, dijo que “eso surgirá de la charla de hoy con el director del Penal”. “Celis es muy conocedor de la Unidad Penal 1 porque estuvo muchos años ahí, hasta el último traslado que fue hace pocos meses cuando fue procesado en esta última causa en donde se le imputó como organizador de una banda, pero él estaba ahí e incluso estaba con salidas laborales y salidas socios familiares, es decir, estaba en el sector de pre egreso, y tenía un alto nivel de confianza a los efectos de las autoridades del Penal como para estar en ese sector y tener salidas. Lo que quiero significar es que conoce los pabellones, conoce a la gente que está, porque él está cumpliendo pena hace ya muchos años, entonces creo que tiene buena relación con el Servicio Penitenciario y con la población penal y sabe dónde puede haber conflicto con él y dónde no, o dónde la otra persona tiene sus aliados, y si el director del Penal lo dispone, podrá sugerir un lugar de destino, en un pabellón que tenga mayor seguridad para su vida”.

En cuanto a la otra causa que pesa sobre Celis, indicó que “el procesamiento que tiene es como organizador de una supuesta banda de tóxicos desde adentro del Penal. Desde la defensa lo negamos, dimos amplios fundamentos y recurrimos el procesamiento. La Cámara de Apelaciones lo confirmó sin mucha fundamentación, a criterio nuestro. Las demás defensas recurrieron en Casación, porque son muchos los acusados en esa causa. Nosotros decidimos no recurrir ese fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná porque entendemos que el procesamiento no causa estado y no es una sentencia definitiva y, por ende, dichos recursos de Casación fueron rechazados por la Cámara de Apelaciones en cuanto a su admisibilidad. Sí concedieron respecto a la prisión preventiva, pero esa situación nosotros no la impugnamos y debido a que Celis ya se encuentra cumpliendo pena, la prisión preventiva no era un tema nuestro”.

“Sobre mi otra asistida, que es la novia del señor Celis, la señora Espíndola, entendíamos que ya con la prisión domiciliaria era una medida que le permitía a ella, por lo menos, no estar dentro del Penal, entonces por eso no recurrimos. Las demás defensas en ese expediente han impugnado el procesamiento y en este momento se encuentra el expediente en Cámara de Casación Penal en Comodoro Py, a efectos de evaluar la procedencia o no de las prisiones preventivas que fueron impugnadas”, acotó.

Respecto del vínculo de Celis con Leonardo Airaldi, el abogado mencionó: “Yo soy defensor de Celis y lo he sido durante muchos años, pero a la persona de Airaldi no la conozco. No lo he visto nunca en un penal ni he tenido diálogo con él, por lo tanto, no puedo hablar de él. Puedo mencionar que el señor Celis tuvo dos condenas: una fue por el caso más conocido, el denominado narcomunicipio, en donde lo vincularon al ex intendente Varisco y fue condenado a 14 o 15 años de prisión. Y tenía una condena anterior por un robo en la zona de Diamante y ese robo era a una persona de apellido Airaldi, que –según tengo entendido- era un familiar directo de este Airaldi que ahora es denunciado como el supuesto organizador de los asesinatos a los funcionarios federales. Ese es el vínculo que conozco que Celis tuvo con la familia Airaldi”.

“Según trascendidos, Airaldi habría suministrado datos a Celis para perpetrar ese hecho, pero esas son todas suposiciones, no está corroborado, por lo menos por mí. Y luego también habría actuado para entregarlo y por eso es que cayó detenido Celis, porque intervino la policía y otras fuerzas y pudieron evitar ese robo. Entonces, el vínculo que yo entiendo que capaz que de ahí surge ya la enemistad, un pase de facturas o una traición entre ellos que haya llevado a esta situación. Pero todo esto yo no lo sé a ciencia cierta, simplemente es lo que he podido leer en la prensa como trascendidos de lo que sería la relación entre ellos. Reitero que no lo conozco al señor Airaldi y en el caso del señor Celis intervengo hace algunos años como defensor, pero no fui el abogado defensor en esa causa primigenia del robo a mano armada en la estancia de Airaldi”, reseñó.

Señaló además que “los dos –Celis y Airaldi- estuvieron en la misma Unidad Penal 9 de Gualeguaychú. Celis desde que llegó a esa Unidad me ha manifestado la intención de regresar a la Unidad Penal 1 de Paraná por lo que hemos hecho presentaciones que han sido rechazadas. También pedí un acercamiento familiar y también unidad íntima con su pareja que está en Paraná con prisión domiciliaria y el Tribunal le concedió sólo el acercamiento familiar por unas pocas horas. Entonces, no estaba satisfecho Celis con esa situación porque consideraba que era un agravamiento en las condiciones de detención porque injustamente es llevado a una Unidad Penal lejana a su domicilio y a su residencia afectiva, por lo cual no tiene ninguna fundamentación por la mera imputación de un nuevo delito. Él estaba con conducta y conceptos buenos, con muy buenas calificaciones dentro de la Unidad Penal, y entendía que no había motivos para esta situación de traslado. El tribunal no había hecho lugar al traslado, pero con esta nueva situación ordenó de manera rápida, en el día, por pedido del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú ha ordenado ese traslado definitivo”.

Remarcó que “ambos estuvieron compartiendo Unidad Penal 9 y eso ha llevado a que, de hecho, Celis estuviera entre 7 a 14 días en los calabozos, en estos últimos días, porque justamente temía por su vida. Y como estaba en calabozos era más limitada su comunicación conmigo, porque no estaba en un pabellón; en calabozos están solos, son espacios muy reducidos en donde tienen individualmente a un detenido. Y él estuvo muchos días ahí, y las llamadas conmigo fueron en los poquitos minutos del día que le permiten salir del calabozo para hacer una llamada. Por eso es que no tengo mucha información”.

En este marco, Lafferriere analizó: “Que un interno o que una persona vinculada al ámbito de la droga quiera tomar represalias respecto a otro, eso yo lo veo habitual, lamentablemente. Es común entre personas que están en ese ámbito que haya un ajuste de cuentas e incluso asesinato. Eso me consta de otros expedientes en que he intervenido, eso es así. Ahora bien, respecto de que un procesado o una persona que va a estar sometida a debate oral, quiera atentar contra la vida de un funcionario federal, es decir, contra un juez o contra un fiscal, yo no he tenido otra situación de esa naturaleza que conozca. A mí me parece que no es común, no es habitual. Lo que sí también sabemos que puede ser un poco más habitual, es la existencia de sicarios que por un monto de dinero llevan adelante un asesinato. Lamentablemente eso sabemos que, no en Entre Ríos, pero en otras provincias se ha visto, como el caso de Rosario, de Los Monos y demás. Pero en Entre Ríos yo no conozco, y menos aún que hayan apuntado contra la vida de dos funcionarios federales como son el doctor Candioti y el doctor Ríos. De eso no tengo ningún antecedente ni nada similar”.

Por último, consideró que “las dos situaciones se vinculan: por un lado, está pidiendo traslado porque allá teme por su vida, y, por otro lado, teme por su vida por esta situación de lo que él tenía conocimiento de lo que había sucedido. Yo no tengo la certeza de esas pruebas, pero entiendo que, si la Fiscalía Federal ordenó semejante despliegue e hizo trascender luego su accionar a la prensa, es porque tomó con veracidad las diferentes pruebas que puede haber mencionado el denunciante y tomó cartas en el asunto. Si fuese que está alucinando, que fuese un delirio, la Fiscalía Federal no va a destinar recursos públicos, ni tiempo ni dinero, en hacer un procedimiento en vano porque pasaría el ridículo. Yo tengo entendido que Celis le brindó información sobre fechas y horarios en que el preso tenía contacto con ciertas autoridades, o que compartían comidas, con quiénes se comunicaba, supongo que dónde habrán estado escondidos los celulares dentro del pabellón. Yo entiendo que él puede brindar datos muy sensibles a la vida interna de ese pabellón y también de conocimiento de cómo es la situación con ciertas autoridades o cuidadores de ese pabellón o de esa Unidad Penal. Por lo cual, yo entiendo que tiene que haber brindado datos duros o acreditables que llevaron a que la Fiscalía Federal de Gualeguaychú tome por cierto o veraces los dichos del denunciante y actuó como corresponde, en consecuencia, para desbaratar el supuesto plan. Reitero que yo no he visto la denuncia, no soy parte en ese expediente porque no soy abogado defensor de ningún acusado, sino que soy el abogado del denunciante que es acusado en otros expedientes”.

“Es más, el propio fiscal que me llamó, en vez de suministrarme una copia de la denuncia al efecto de que yo pida el traslado, directamente prefirió resguardar la denuncia y pedir desde la Fiscalía el traslado de Celis a Paraná. Ahí vemos cómo actuó con hermetismo la Fiscalía al efecto de no frustrar que eventualmente se pueda filtrar esa información y hacer caer todo lo denunciado. Así que yo entiendo que sí, que hay elementos probatorios que los debe haber aportado el denunciante”, concluyó.