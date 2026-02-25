La Sinfónica de Entre Ríos continúa su temporada con un programa de obras maestras

El nuevo concierto será este sábado 28 de febrero a las 20 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná). La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la entrada es libre y gratuita, por orden de llegada.

El concierto contará con la dirección artística de Luis Gorelik y la participación de Gabriel Zepeda Jara como director invitado. El programa contará con la actuación de la solista invitada Lilia Salsano en piano y comprenderá las siguientes obras: Tres Aires Chilenos de Enrique Soro, Concierto para piano y orquesta de Edward Grieg, y la Sinfonía Clásica Op. 25 de Sergei Prokofiev.

Sobre Lilia Salsano

Lilia Salsano es una pianista santafesina formada en Argentina con los maestros Elda Ricci de Vieri, Graciela Reca y Aldo Antognazzi, con especializaciones en el exterior. Su carrera internacional destaca por un estilo expresivo, siendo elogiada por la crítica por su virtuosismo en obras románticas y su sensibilidad en la música de Guastavino. Es la primera pianista argentina en grabar la obra completa para piano de Carlos Guastavino y de Virtú Maragno, posicionándose como referente de este repertorio con discos editados en Austria y Argentina.

Ha actuado en festivales como el Martha Argerich de Buenos Aires, el Echoes Festival de Londres y el Sonus International Music Festival de Estados Unidos. Como solista, se presentó junto a la Filarmónica del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional y las principales orquestas provinciales. Actualmente es la pianista titular de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. Su labor artística la llevó a integrar proyectos como Anglo-Tango, comisionado en el Reino Unido, y la obra de música y teatro "Esencia Guastavino: tu corazón, su casa", creada junto a Pablo Tibalt.

Entre 2022 y 2025 desarrolló la "Guastavino GirArgentina" por 19 provincias, extendiendo luego su recorrido a Ecuador, Colombia, Costa Rica y Brasil en la etapa latinoamericana. Su trayectoria culmina con la Gira España (octubre de 2025), consolidando su difusión del repertorio latinoamericano en escenarios globales. Con un estilo marcado por la autenticidad, Salsano se afirma como una de las intérpretes más destacadas de la actualidad, llevando la riqueza musical de su región a diversas salas de Latinoamérica y Europa.

Acerca de Gabriel Zepeda Jara

Gabriel Zepeda Jara es director de orquesta chileno y actual director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó, una de las agrupaciones más antiguas del norte de Chile. Bajo su conducción, la orquesta ha consolidado temporadas estables de conciertos, fortalecido su presencia territorial y desarrollado proyectos de mediación y formación de audiencias, ampliando el acceso a la música sinfónica en la Región de Atacama. Su trabajo ha puesto especial énfasis en la calidad interpretativa, la profesionalización del elenco y la vinculación activa con la comunidad.

Es Licenciado en Artes Musicales y Director de Orquesta por la Universidad Nacional de las Artes (Argentina). Se ha formado con los maestros Luis Gorelik y Rodolfo Fischer, y se ha perfeccionado con destacados formadores como Johannes Schlaefli, Nicolás Pasquet, Guy Braunstein y Miguel Romea.

Su labor artística se caracteriza por una interpretación rigurosa y expresiva, con especial interés en el repertorio latinoamericano y en la construcción de experiencias significativas entre la orquesta y el público.