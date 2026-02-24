Empresarios del Grupo de los Seis respaldaron el plan económico y la reforma laboral del Gobierno

En una jornada signada por los datos positivos de la actividad económica, el Gobierno recibió a representantes del Grupo de los Seis. Las principales entidades empresarias del país respaldaron el plan gubernamental, reafirmaron su apoyo a la reforma laboral y trasladaron las inquietudes de cada sector, en medio de los cambios estructurales que impulsa el gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, fuentes del Gobierno señalaron que los empresarios valoraron la hoja de ruta económica que empuja Milei, sustentada en el ajuste sobre el gasto público y las rebajas impositivas, y que durante el encuentro celebraron el proyecto de reforma laboral que este viernes tendrá su tratamiento definitivo en el Senado, donde se espera una sanción favorable. La normativa apunta a flexibilizar la ley de Contrato de Trabajo, una demanda histórica del sector empresario.

La discusión giró entorno a la actividad productiva de cada rubro, en el marco de un crecimiento de la actividad. Esta jornada se conocieron las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que arrojó un incremento económico del 4,4% durante 2025, impulsado principalmente por el agro -a raíz de la importante cosecha de trigo-, pero con una gran heterogeneidad sectorial.

El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el secretario de Comunicación, Javier Lanari, encabezaron la reunión de la que participaron Francisco Gismondi, de Asociación de Bancos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina; y Rodrigo Pérez Graziano, de la Unión Industrial Argentina.

Asistentes al encuentro aseguraron que se trató de una reunión protocolar en la que cada institución expuso sus puntos de vista. Desde Balcarce 50 indicaron a Ámbito que los representantes del G6 coincidieron en señalar que el proyecto de "Modernización Laboral" y los cambios estructurales en los que trabaja el Poder Ejecutivo "vienen para fomentar la actividad y el empleo".

Según supo este medio en base a consultas realizadas en despachos oficiales, los empresarios también hicieron hincapié en que, debido a la caída de la inflación respecto al 2023 y la evolución de la actividad económica, actualmente "es más importante tener un gerente de producción que un gerente financiero". De manera que valoraron las transformaciones y ratificaron su respaldo al plan económico.

"El campo valoró la baja de retenciones que lleva adelante el Gobierno con mayor producción", comentaron a Ámbito fuentes del sector de la SRA. Otro partícipe del encuentro señaló que "se habló de la importancia de tener líneas de créditos con tasas productivas".

En el intercambio entre las entidades y el jefe de Gabinete también se puso sobre la mesa el impacto en la actividad empresarial de los proyectos que están bajo tratamiento legislativo. Los empresarios resaltaron la necesidad de seguir trabajando de forma articulada entre el sector público y el privado en pos del crecimiento económico y la mejora en las condiciones de vida de los argentinos.

En la previa el encuentro, Pino, titular de la SRA, se refirió a un tema espinoso: la licitación de la Hidrovía que aún se encuentra pendiente de definición y que es motivo de un celoso seguimiento de parte de exportadores. "Valoramos la iniciativa del Gobierno para impulsar este proceso, dejando atrás años de retrasos y pujas de intereses mezquinos que frenaron la creación de valor para los productores", dijo.

Asimismo, pidió que el proceso de licitación "se convierta en un engranaje moderno, transparente, competitivo y con costos adecuados para potenciar las exportaciones e incrementar la inserción de nuestras producciones con el resto del mundo". Según el calendario oficial, el próximo 27 de febrero se abrirán las ofertas económicas la adjudicación del contrato que regirá el mantenimiento y las mejoras de la vía navegable.

Apoyo empresario al plan de Javier Milei

El encuentro de los empresarios con el Gobierno se realizó en buenos términos y representó una clara señal de apoyo a la administración nacional. Desde las entidades privadas ven con optimismo el rumbo económico de la Argentina para 2026. El entusiasmo es reflejo de los últimos datos oficiales que muestran una evolución positiva de los indicadores de la actividad.

Este martes, el INDEC que el EMAE repuntó 1,8% en diciembre, versus noviembre: representa el mayor incremento mensual desde julio de 2024. Tanto la serie desestacionalizada como la tendencia-ciclo alcanzaron el valor más alto de la serie iniciada en 2004.

En el caso del agro, se registró un máximo histórico del EMAE gracias a cosecha récord de trigo: creció 18% sin estacionalizar y 32% interanual. El sector aportó casi 2 puntos del 3,5% interanual del incremento de la actividad.

En tanto que la actividad no agropecuaria también dio motivos para el optimismo. Según informó la consultora Empiria, creció en diciembre en ambas mediciones 0,6% s.e. y 1,3% i.a.. La pesca, la energía, electricidad, gas y agua e intermediación financiera tuvieron buenos desempeños año-a-año.

Luego de la reunión con Adorni y Lanari en Casa Rosada, los representante del Grupo de los Seis partieron raudamente al cóctel que se lleva a cabo esta noche con motivo del 90 aniversario de CAMARCO, evento que preside Weis, uno de los asistentes de la reunión de esta tarde. La gala se realizará en el icónico Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Ámbito Financiero.