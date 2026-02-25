Paro de Sadop: piden que el gobierno provincial “mejore la oferta salarial y vuelva a convocar” la paritaria

“Al ser no remunerativo y no bonificable, es una cifra en negro, y además el monto es por agente; es una cifra insignificante. Esperamos que haya de parte del gobierno una nueva propuesta que nos contenga y que nos permita regresar a las aulas”, afirmó Frank.

La secretaria General del Sindicato de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank, habló de la situación del sector que rechazó la oferta salarial del gobierno provincial y realizará un paro de actividades el próximo lunes 2 de marzo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Frank definió que la oferta salarial del gobierno “no era lo que estábamos esperando”. “Muchos de nuestros compañeros trabajan en dos o tres escuelas para llegar a un salario digno que pueda cubrir las necesidades básicas de su grupo familiar y recibir esta propuesta por agente no era lo que estábamos esperando. Además, al no ser remunerativa ni bonificable, no impacta en el aporte de la obra social, no impacta en el aporte de la Caja de Jubilaciones, y esto a largo plazo para el docente también es negativo. Esperamos que haya de parte del gobierno una nueva propuesta que nos contenga y que nos permita regresar a las aulas y que un docente pueda sentir la tranquilidad de poder atender a su grupo familiar y que puede llegar a fin de mes”, afirmó.

Agregó que la molestia con la oferta es por el monto propuesto y por la forma en que se pagaría: “Al ser no remunerativo y no bonificable, es una cifra en negro y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir percibiendo estos montos en negro. Y además el monto es por agente; no importa si tenés dos horas cátedras, o trabajás dos o tres turnos, o en dos o tres escuelas, entonces es una cifra que es insignificante”.

“No alcanza. Venimos con salarios muy bajos desde hace mucho tiempo y necesitamos una recomposición que sea real; lo ideal sería que un docente con un salario pueda cubrir sus necesidades, que no tengan que estar corriendo de una escuela a la otra. Ya el año pasado veníamos con la inflación, a mes vencido, pero partimos de un salario muy bajo. Un docente hoy tiene un salario muy bajo que implica que, la que tiene suerte –porque un 80% del gremio somos docentes mujeres- puede cubrir completándose con la pareja; y si no, es una docente que tiene que estar todo el día fuera de su casa, dejando a sus hijos con familiares o donde pueden, para poder trabajar en dos escuelas y llegar a complementar un sueldo que alcance la canasta básica”, describió.

Al respecto, consideró que “se puede mejorar esa oferta, esperamos que podamos hablar y estamos esperando que el gobierno nos vuelva a convocar”.

En este contexto, la dirigente lamentó “que estemos discutiendo estas cosas tan cerca del inicio de clase, porque la idea era comenzar las clases normalmente, pero fuimos convocados recién este lunes y los plazos para negociar son muy acotados”. “Como Sadop estuvimos reunidos el 19 de febrero en un congreso ordinario en la Ciudad de Buenos Aires los secretarios generales de todo el país. Y ahí también evaluamos lo que está pasando con los sueldos docentes en todo el país y tenemos un paro que fue declarado por Sadop Nación para el lunes 2 de marzo reclamando la apertura de la paritaria nacional, que es la que nos permitía poner un piso y para que haya un poco más de igualdad entre todas las provincias, y donde también manifestamos el rechazo a la reforma laboral, educativa y previsional, y en defensa de nuestros derechos. Así que ese paro es un paro nacional que declaró Sadop nacional”, explicó.

Sobre la situación del sector, aseguró que “está habiendo despidos, que llegan por mail, donde le dicen al docente que prescinden de su servicio, y tenemos la realidad que a los suplentes que hacen las medidas de fuerza al año siguiente no los vuelven a convocar. Esa es una realidad”. “Nosotros tenemos un empleador privado que generalmente son las escuelas confesionales, la iglesia, clubes, comisiones vecinales que ponen una escuela, y ese empleador ejerce una presión sobre los trabajadores y es muy difícil acompañar las medidas de fuerza, porque vos tenés una situación donde ponés en juego tu puesto de trabajo. Y si sos suplente, también está esa amenaza de que no se te va a renovar la suplencia porque adherís a las medidas de fuerza. Las medidas de fuerza se llevan adelante, el sindicato tiene personería gremial para acompañar a todos estos docentes que ejercen en escuelas públicas de gestión privada, pero también entendemos a todos aquellos compañeros que están siendo presionados para que no adhieran a esta medida de fuerza. Y los respetamos porque sabemos hoy en día lo que implica perder el puesto de trabajo porque no tenemos estabilidad laboral. Por eso cuando hacemos los porcentajes siempre tenemos menos adhesión, por esta cuestión de inestabilidad laboral y porque tenemos un empleador que puede prescindir de tu servicio cuando lo desee”, explicitó.

Entre los ejemplos, mencionó “el caso de un docente de Concepción del Uruguay con 10 años de antigüedad a quien, por mail, le dijeron que prescindían de sus servicios hace dos días. También tuvimos en Victoria suplentes que hicieron paro y no se les ha renovado la suplencia”. “También tenemos otras realidades nuevas que están surgiendo, como la baja natalidad, que está afectando en las escuelas y se cierran cursos por falta de alumnos, por lo cual ese docente se queda sin trabajo. Es algo que se nos están viniendo a futuro, que estamos analizando, estamos trabajando y es una preocupación que también tenemos”, agregó.

En este marco, también resaltó que “el año pasado se incrementó la cantidad de docentes que, además de trabajar en las escuelas, han optado por ser emprendedores. Sobre todo, las compañeras mujeres docentes que vemos en las redes sociales vendiendo sus productos, confeccionando productos, vendiendo artículos”. “Esto es preocupante porque cuando queremos hablar de calidad educativa, tenemos que pensar en un docente que sale de la escuela, que tiene que ir a planificar, preparar sus clases y que también necesita un tiempo para estar con su familia, pero que está confeccionando productos, vendiendo productos en las redes, publicando, haciendo reel para poder vender y para poder hacer otro sueldo. Hemos visto también compañeras manejando autos en aplicaciones en los pueblos del interior para poder hacerse de otro ingreso que permita llegar a esa canasta básica total. Es una realidad que nos duele mucho, porque vemos que va creciendo y que no encontramos salida. Por eso creo que fue esta respuesta y este rechazo de la oferta salarial en la primera reunión, y de los cuatro gremios por unanimidad, porque es consecuencia de lo que estamos atravesando”, evaluó.

Consultada por la afectación de la reforma laboral a los docentes privados, Frank aseguró que “plenamente nos afecta porque nosotros tenemos una relación de empleo privada, somos empleados privados. Cuando hay un despido, se aplica la ley de contrato de trabajo que ahora se está reformando. Por eso por supuesto que estamos preocupados porque ya de por sí tenemos una fragilidad en el sistema educativo, tenemos muchos grises, mucha normativa que no queda clara. Hay suplencias eternas como una manera también de presionar, y si alguien no le gustó más tu cara, o lo que dijiste, te reemplazan. Tenemos muchas irregularidades en la docencia privada, y con todas estas situaciones que estamos atravesando se han profundizado”.

En cuanto a la relación con el CGE, afirmó que “hay reuniones con la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembeki, y lo vamos trabajando, pero en realidad la solución viene de la mano de la Cámara de Empleadores. Hemos pedido reuniones con las juntas diocesanas, con FAERA (Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina) y con la Asociación de Apoderados Legales, porque el acompañamiento que hace el Consejo General de Educación a las escuelas privadas es pedagógico, es supervisar que en las escuelas públicas de gestión privada se lleven adelante los diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos, pero la relación laboral la tenemos que trabajar con los empleadores. Y como tenemos distintos tipos de empleadores en la provincia de Entre Ríos, cuando se dan estas situaciones, nosotros buscamos acercarnos a la Cámara que los nuclea o buscamos el empleador en particular para tratar de negociar y llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, nos vamos a la Secretaría de Trabajo para que intervenga como un tercero en parte para poder llegar a un acuerdo”.

“Nosotros no estamos en la vereda de enfrente como gremio. Nosotros necesitamos las escuelas abiertas, necesitamos los puestos de trabajo, no queremos que se cierren las escuelas privadas. Nosotros queremos ayudar a las escuelas privadas. Creo que es el momento de dialogar, de poder ponernos de acuerdo y poder sostener estas comunidades educativas. Creo ue hoy se necesitan familias, docentes, empleadores y también al Consejo General de Educación. No está resultando fácil el diálogo, es un momento difícil para hablar”, concluyó.