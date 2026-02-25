Cultura

Inscripciones abiertas al taller de dibujo y pintura para jóvenes y adultos

25 de Febrero de 2026 - 08:24

A partir del jueves 5 de marzo comenzará en la ciudad de Paraná el taller de dibujo y pintura Solaris, un espacio de formación artística coordinado por el artista Manuel Acevedo y orientado a personas interesadas en desarrollar herramientas técnicas y expresivas vinculadas a las artes visuales. La actividad se realizará en el espacio cultural La Hendija, ubicado en calle Gualeguaychú 171, y estará destinada tanto a principiantes como a personas con experiencia previa. El taller se dictará los días jueves de 18 a 19.

Según se informó, el espacio de trabajo plantea un enfoque progresivo que contempla distintos niveles de experiencia, permitiendo que cada participante avance de acuerdo con sus intereses y tiempos de aprendizaje.

Durante las clases se abordarán contenidos vinculados al dibujo, distintas técnicas pictóricas y el desarrollo de proyectos personales. La dinámica de trabajo incluirá ejercicios prácticos y seguimiento individual, con la intención de acompañar la evolución de cada participante desde sus inquietudes particulares y objetivos artísticos.

El taller Solaris se desarrollará con cupos limitados, por lo que la inscripción se realiza de manera anticipada al 343 4800128.

