El cumpleaños de Mirtha Legrand: quiénes fueron los invitados y los imprevistos que generó la lluvia

Hubo un corte de luz y una inundación que no opacaron el festejo. Y un discurso efusivo: “Que nadie pase hambre en este país”.

“Te espero para celebrar la vida. Lunes 23 de febrero a las 20.30. Por favor, no traer regalos”, rezaba la invitación al cumpleaños de Mirtha Legrand, evento que se llevó a cabo anoche en la casa de su hija Marcela Tinayre, en Barrio Parque. La diva argentina celebró sus 99 años rodeada de amigos, familiares, históricos trabajadores, su equipo médico y también con personajes del ambiente artístico.

El texto era claro: Chiquita pidió por favor a sus invitados que no le hicieran ningún presente. Es que no hay nada que necesite, simplemente quería disfrutar de la velada. Aunque, claro, nadie llegó con las manos vacías: recibió bombones, flores, pañuelos, anillos y perfumes, entre otros detalles.

Según pudo saber La Nación, hubo un total de 73 invitados, distribuidos en ocho mesas. La recepción tuvo lugar en el living, mientras que la comida principal se sirvió en el jardín de la casa. En tanto, el domingo a última hora se decidió alquilar una carpa debido al pronóstico de lluvia. El catering estuvo a cargo de la empresa Schuster y el menú tuvo canapés, burrata con tomates cherry de entrada, ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki como plato principal, frutas tibias con helado de crema americana de postre y dos tortas al momento del brindis. La principal tenía cinco pisos. Además, había vino y champagne.

Marcela Tinayre fue una gran anfitriona y, además de poner su casa a disposición, estuvo a cargo de todos los detalles y colaboró con el ambientador del evento, Ramiro Arzuaga, quien decora los cumpleaños de Mirtha desde hace 10 años. Siempre usa un concepto distinto y el de este año fue el popular lema de la diva: “Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa”.

Invitados de lujo

Además de su familia (sus nietos Juana y Nacho Viale, con sus respectivas parejas, Yago Lange y Lucía Pedraza, y Rocco Gastaldi; sus bisnietos Ámbar de Benedictis, Silvestre y Alí Valenzuela), estuvieron presentes sus amigos incondicionales, aquellos con los que comparte el té cada domingo en su casa y la comida de los miércoles por la noche: María Teresa Villaruel, Teté Coustarot, Gino Bogani, Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Enzo Gentile, Dany Mañas y Martín Cabrales.

También asistieron Claudio Cosano, Patricia Bullrich, Juan José Campanella, Marcelo Polino, Jairo, Iliana Calabró, Roberto Moldavsky, Mauricio D’Alessandro, Carlos Rottemberg, Valeria Gastaldi, Mariana Gallego; Gustavo Scaglione [el nuevo dueño de Telefe] junto a su mujer, Josefina Daminato, Mónica Parisier [la presidenta de Make a Wish Argentina] y Guido Parisier, y muchos más.

Chiquita se había comunicado especialmente con sus invitados para avisarles de la fiesta en la casa de su hija y, además, hubo quien se encargó de enviar por WhatsApp los datos concretos, como recordatorio de fecha, horario y dirección. Hubo una ausente con aviso: Susana Giménez. La conductora llamó a su amiga desde Madrid para disculparse por no poder llegar al festejo, ya que continúa en la capital española.

En la mesa principal estaban sentados Patricia Bullrich, Carlos Rottemberg, Teté Coustarot, Marcelo Polino y Amalia Amoedo. Y Marcela, Juana y Nacho se fueron turnando para acompañar a la agasajada.

Pasadas las nueve de la noche, Mirtha salió a la vereda acompañada por su hija para saludar a la prensa que cubría el evento.

Dos looks inesperados

Como suele hacer en sus festejos de cumpleaños, la diva recibió a sus invitados con un look y a las doce de la noche se cambió: uno fue de Claudio Cosano y el otro, de Iara Alta Costura (Mario Vidal y Edgardo Cotón). Sin embargo, en esta oportunidad eligió diseños totalmente distintos a los que está acostumbrada a lucir.

En diálogo con La Nación, Héctor Vidal Rivas, su asesor de imagen desde hace 50 años, contó la elección de cada uno de los conjuntos, que reemplazaron a los habituales vestidos de la conductora. El de Cosano se trató de un traje de dos piezas de paillette color blanco: la falda era de gasa y la camisa de encaje chantilly con bordado, cristales y botones en la espalda. La última prueba de vestuario fue el viernes, después de la grabación de su programa, y Mirtha lo recibió ayer, el mismo día de su cumpleaños.

A la medianoche, la diva se cambió y lució otro conjunto de dos piezas, de Iara: un palazzo con camisa de seda natural. Mario Vidal propuso que fuera imprimé (estampado). “Me pareció jugado, pero me gustó”, dijo Vidal Rivas y agregó que dicho estampado multicolor es el que está de moda para la próxima temporada. “Mirtha se quedó contenta, por suerte. Le hubiera gustado usar los vestidos que siempre usa, pero le gustó cómo le quedaron. Y en las redes le dieron el último ok”, continuó su asesor de moda.

La maquilló Gladys Andrada, la peinó Leo Cosenza y usó zapatos de Ruma. En tanto, y al igual que en todas las oportunidades, usó joyas de su colección privada. Durante toda la noche, y sobre todo para el cambio de vestuario, tuvo retoques tanto de peinado como de maquillaje.

La noche contó con dos espectáculos: uno de Jairo y otro de Roberto Moldavsky. El cantante entonó una canción en francés y el resto de su repertorio fue en español. Y el humorista lo hizo de sorpresa para la diva.

Un discurso emotivo y firme

Para su clásico brindis, la diva alzó su copa y luego, micrófono en mano, dio un discurso de poco más de seis minutos mientras su nieta Juana Viale le sostenía con cariño la otra mano. “Qué maravilla. Nunca imaginé una fiesta así, a los 99 años. No puedo creer que haya llegado a los 99 años. No me acuerdo”, comenzó la conductora e hizo prometer a los presentes: “Si soy centenaria nos reunimos, ¿no?”.

Luego pidió un aplauso para Patricia Bullrich, quien asistió junto a su pareja, Guillermo Yanco. Y se refirió a su familia en su querido Villa Cañás natal: “He tenido una vida muy feliz, una infancia maravillosa. Con unos padres divinos, que los adoraba”.

“Agradezco a todos mis amigos que han venido. Yo disfruto de la vida. No tengo necesidad de trabajar y, sin embargo, trabajo. Busquen a una de 99, chicos”, bromeó al mismo tiempo que agradeció a su equipo médico que estaba presente. “Esta es una noche inolvidable. Linda, a pesar de la lluvia...”, continuó Mirtha haciendo referencia a que minutos antes se había desatado una tormenta que derivó en algunos cortes de luz en determinados sectores de la casa de Marela Tinayre, pero que no impidieron que el festejo continuara. También se inundó otro sector, pero nada interrumpió el gran festejo.

Luego de decir su célebre frase “Porque yo, señores, yo soy una leyenda, y la leyenda continúa”. Se despidió “hasta el año que viene, si Dios quiere”. Y tuvo un intercambio con Bullrich sobre la realidad del país.

—Senadora, ¿salimos adelante?

—Totalmente. Bien arriba, vamos.

—No se olviden. Que Dios los ayude a todos. Que seamos felices, porque la Argentina, señores, es un país maravilloso y vale la pena vivir aquí. Es uno de los países más ricos del mundo, así que tenemos que vivir todos los argentinos en abundancia. Que nadie pase hambre en este país, que es una vergüenza.

Como recuerdo de una velada inolvidable, cada invitado se llevó el abanico que le habían entregado al principio de la noche y que estaba sobre el plato: llevaba tres fotos de Mirtha en distintas etapas de su vida, una de sus populares frases y la fecha de este cumpleaños. Además, de souvenir hubo un paquete con dos velas rosas perfumadas.

