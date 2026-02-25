Iñaki Arrías: “Es una linda oportunidad para pelear el campeonato”

El paranaense Iñaki Arrías, pese a ausentarse en la primera fecha, arrancará, este fin de semana su segunda temporada en el TC Pista Mouras. El entrerriano lo hará a bordo del mismo Ford que utilizó el año pasado, bajo la misma estructura del Candela Competición. El Autódromo Concepción del Uruguay espera por la segunda fecha de la categoría en este 2026.

“Arrancamos un nuevo campeonato con el mismo auto y bajo la misma estructura. La verdad que, desde la última fecha del año pasado, no pudimos probar el Ford. El rendimiento fue bueno para el cierre, con un gran podio”, comentó el entrerriano.

En cuanto a lo que espera para este 2026, así se refirió: “Este fin de semana, y la temporada en general, apuntamos a tener un nivel regular y poder estar en todas las fechas. Si bien sabemos que es difícil, se trabajó mucho para poder llegar. Trato de no mirar a los rivales, sino que me enfoco en mí, en tener un gran año y poder funcionar de la mejor manera”.

En relación a la competencia en La Histórica expresó: “Es una carrera cerca de casa, si bien no estoy de local, correr en Entre Ríos es lindo y se hace notar el apoyo de la gente de la provincia. Así que por ese lado estoy muy contento”.

Para el final agregó en declaraciones al sitio de la ACTC: “Este 2026 vamos por todo. Es una linda oportunidad para pelear el campeonato, pero hay muchas cosas que hay que hacer antes, por eso hay que trabajar bastante y esperemos que sea un gran año”.