Nogoyá informó una ocupación turística promedio del 98% durante el verano

La 37º Fiesta Provincial de la Guitarra y el Carnaval fueron eventos convocantes para el turismo en Nogoyá.

En los meses de enero y febrero, la ciudad de Nogoyá tuvo un importante movimiento de visitantes, que determinó una ocupación hotelera y de cabañas del 98% en promedio durante los fines de semana, se informó desde el municipio local. A eso hay que sumar a quienes pararon en casas particulares y sectores de camping.

Según se puntualizó, el movimiento más significativo se dio durante el fin de semana de la 37º Fiesta Provincial de la Guitarra, que se realizó el sábado 3 y domingo 4 de enero, y en el transcurso de las seis noches del Carnaval 2026 que se desarrollaron durante ambos meses.

Ambos eventos fueron muy significativos para la ciudad, ya que no sólo convocan público local y regional, sino también de diferentes localidades del país, atraídos por la calidad de los espectáculos.