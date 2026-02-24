Javier Calamaro enfrenta una denuncia por presunta estafa inmobiliaria

Javier Calamaro fue denunciado penalmente por una estafa relacionada con un emprendimiento inmobiliario en la provincia de Córdoba, denominado Chacras del Universo, el cual habría dejado a más de cien personas damnificadas.

A través de A la tarde, donde se explicó que el músico habría integrado una sociedad creada en 2013 junto a Yanina Arias Toya y David Barrera.

A través de esa SRL se ofrecían terrenos ubicados sobre la ruta 38, a la altura del kilómetro 101, en las sierras cordobesas.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el principal problema estaría relacionado con la falta de escritura directa de los lotes.

Las operaciones se habrían realizado bajo la figura de una “usucapión prometida”, un trámite de posesión que, según los denunciantes, nunca se completó.

Una de las compradoras, identificada como Silvina Carla Canzani, afirmó que en 2018 invirtió 8.000 dólares luego de ver material promocional en el que el propio artista difundía el emprendimiento.

Según relató, firmó un boleto de compra-venta en una escribanía, aunque ante una persona que no era el escribano titular, lo que le generó sospechas.

El conflicto se habría profundizado en 2019, cuando intentó ingresar al predio para cercar el terreno y comenzar a construir.

Según su versión, no le permitieron el acceso y, con el tiempo, varios compradores comenzaron a contactarse entre sí y detectaron que algunos lotes podrían haber sido vendidos más de una vez: “Nuestros terrenos fueron vendidos varias veces”.

En la comisaría de Capilla del Monte se habrían acumulado múltiples presentaciones de personas que aseguran haber sido perjudicadas.

Por otro lado, el cantante dio su versión y negó haber encabezado una maniobra fraudulenta; en una primera intervención pública sostuvo que también habría sido perjudicado tras adquirir, junto a Yanina Arias Toya, el 50% de un predio de 120 hectáreas que, según declaró, fue usurpado por Jorge Barrera, hijo de su entonces socio David Barrera.

“No solo usurpó nuestro terreno, sino que recibimos amenazas de muerte”, expresó en esa oportunidad, y señaló que iniciaron acciones legales colectivas.

Además, indicó que la denunciante fue convocada para sumarse a esa demanda, pero que no aceptó: “Me responsabiliza a mí porque soy famoso”.

Luego, el músico publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para fijar postura y aseguró que las versiones difundidas contenían “falsedades tendenciosas”.

En su descargo explicó que en 2012 compró los derechos posesorios de un terreno en Córdoba a una persona que luego falleció: “Al poco tiempo, el hijo de esta persona usurpó el terreno y vendió varios lotes mencionando mi nombre”.

También se refirió directamente a Silvina Canzani: “Aclaro que no conozco a esta mujer, jamás recibí dinero por la venta de ningún lote, no suscribí ningún boleto de compraventa ni escritura”.

Por último, confirmó que iniciará acciones legales: “Considero que lo ocurrido me perjudica seriamente, por lo que voy a iniciar acciones judiciales con mi abogado”.

Mientras más de un centenar de compradores asegura haber invertido sus ahorros en un proyecto que no se concretó, el artista niega haber comercializado terrenos y sostiene que también fue víctima de la situación.

Fuente: Noticias Argentinas.