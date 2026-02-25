Polémica confesión de un empresario inquietó a Milei: “Robábamos con los precios de las cubiertas”

Roberto Méndez, CEO de Neumen, admitió en una entrevista con un canal de streaming que las empresas vendían a precios irreales. “Nunca ganamos tanta plata”, dijo el empresario, y el propio Presidente reaccionó a las declaraciones.

Mientras continúa la tensión por el anuncio de cierre de la planta de neumáticos Fate y el inicio de la conciliación obligatoria, el Presidente Javier Milei volvió a criticar con dureza al sector empresario en torno a los valores de los productos que se venden en Argentina. El mandatario se hizo eco de las declaraciones del CEO de una compañía del sector en el streaming de AhoraPlay donde admitió que aplicaban márgenes de precios excesivos en las cubiertas.

Roberto Méndez, director ejecutivo de la cadena de distribución de gomas Neumen, admitió que “los empresarios robábamos con los precios de las cubiertas” y “nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”.

“Estaban robando las multinacionales y nosotros los empresarios porque teníamos un mercado que no era real”, confesó.

El empresario señaló que en determinados períodos las remarcaciones alcanzaron niveles de hasta 70% y que los márgenes de rentabilidad superaron ampliamente los parámetros habituales del mercado. En ese marco, consideró positiva la política de apertura y desregulación impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, al señalar que la mayor competencia contribuye a ordenar precios.

Las afirmaciones del CEO fueron difundidas en redes sociales y replicadas por el Presidente, quien señaló: “Dedicado a los delincuentes que hacen del nacionalismo barato una bandera para robar a los argentinos de bien”.

El contexto político y económico en el que se produjo esta polémica es el conflicto que atraviesa el sector del neumático tras el cierre definitivo de la planta de Fate en Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando, donde quedaron sin trabajo más de 900 empleados.

Por esa razón, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días buscando retrotraer la situación al estado anterior al conflicto mientras se intenta avanzar con negociaciones entre la empresa y el sindicato.

Las críticas de Milei se producen en medio de un escenario de debate sobre la apertura de importaciones y la competitividad de las industrias locales, un eje clave en la agenda económica del Gobierno y en la actual discusión sobre reformas estructurales.

