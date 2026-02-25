Villaguay: la Municipalidad llamó a licitación para construir la primera cancha sintética de hockey

La cancha tendrá dimensiones reglamentarias de 91,40 por 55 metros, con un perímetro adicional de seguridad de 1,50 metros en laterales y fondos. (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de Villaguay informó este miércoles el llamado a licitación pública para la adquisición y provisión en obra de la primera cancha sintética de hockey de la ciudad. La medida forma parte de una política local que prioriza el desarrollo deportivo como herramienta de crecimiento comunitario, especialmente entre los jóvenes.

El anuncio fue realizado por el intendente Adrián Federico Fuertes, quien confirmó la firma del decreto que habilita el llamado a licitación para la compra de la superficie sintética.

La convocatoria contempla la provisión, adquisición y colocación de una carpeta de césped sintético —color verde y/o azul— destinada a una cancha de hockey sobre una superficie aproximada de 5.475 m².

El espacio de juego tendrá dimensiones reglamentarias de 91,40 por 55 metros, con un perímetro adicional de seguridad de 1,50 metros en laterales y fondos, conforme a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.

La apertura de sobres fue fijada para el próximo 20 de marzo. El valor del pliego es de 100.000 pesos, mientras que el presupuesto oficial asciende a 135.000 dólares.

Un sueño que comienza a concretarse

La iniciativa tiene antecedentes recientes, y nace de una necesidad planteada por numerosas instituciones que practican hockey en la ciudad del centro entrerriano. El 5 de diciembre de 2025, el intendente Adrián Fuertes, junto a miembros de su gabinete, mantuvo una reunión con dirigentes, padres y jugadores los distintos clubes locales, en la que se comprometió en avanzar en la construcción de una cancha municipal de césped sintético, preparada para la alta competencia.

“El deporte es una prioridad esencial para el crecimiento de la comunidad en general y de los jóvenes en particular. Por eso, queremos que en Villaguay los deportistas tengan las mismas oportunidades que los de ciudades más grandes”, expresó el presidente municipal al dar a conocer la noticia.

A poco más de dos meses de ese encuentro, el proyecto comenzó su etapa formal con el llamado a licitación. Según se informó, la obra dará respuesta a una disciplina que practican cerca de 500 personas en la ciudad.

Impacto deportivo, social y económico

Además de mejorar las condiciones de entrenamiento y competencia, y apuntalar y potenciar el desarrollo de los deportistas y de la disciplina, la futura cancha permitirá organizar torneos y campeonatos, con impacto esperado en la actividad comercial, gastronómica y hotelera local.

Desde el municipio señalan que el objetivo es continuar fortaleciendo la infraestructura deportiva y el trabajo conjunto con clubes e instituciones, con la intención de ampliar las oportunidades de desarrollo para la comunidad.