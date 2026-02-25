Respuesta oficial por el accidente de Wasler y su familia en Brasil: “No se advierte irregularidad”

Los bloques La Libertad Avanza y 17 de Octubre recibieron una devolución a sus pedidos de informes sobre el accidente protagonizado por el intendente José Luis Walser junto a su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, en Brasil, el pasado 9 de diciembre.

En una respuesta conjunta, el presidente municipal dijo que “no existió acto administrativo que autorice el viaje, porque dicha autorización no es exigida por ninguna normativa vigente”.

Una vez instalado junto a su familia en el municipio de Torres, “el vehículo oficial no se usó ni se usaría para fines particulares, sino exclusivamente para el evento oficial al cual estaba invitado”, señala Walser en otro de los puntos.

“Aún se desconoce si debe hacerse frente a costos (en concepto de reparación, remolque, traslados u otros relacionados al vehículo) ya que se deberá estar a las resueltas de las actuaciones realizadas por el seguro”.

El Departamento Ejecutivo Municipal “no ha iniciado investigación ni sumario administrativo debido a que los hechos están claros y no se advierte ninguna irregularidad”, acota.

Ante la solicitud del correo electrónico en el cual se le habría cursado al intendente la invitación a un evento, “se adjunta copia del mail recibido por parte del prefecto de Barra do Quaraí. Agrego además que la invitación original fue ofrecida en persona por Jaber Maher y la recibida por mail es un respaldo extra solicitado por los funcionarios de nuestra gestión para tener copia de la misma, luego de haber tomado conocimiento del accidente sufrido por mi familia y por mí, que tenía por destino principal la asunción de autoridades ya mencionada”.

En respuesta al viaje de la funcionaria municipal Gimena Bordet, se señala que “no tenía funciones específicas asignadas” y “no se ha efectuado solicitud de licencia”.

Las respuestas, vistas por los concejales de la oposición

Desde los dos bloques que actualmente conforman la oposición, expresaron a El Entre Ríos su disconformidad con las respuestas del Ejecutivo.

“Son decepcionantes”, dicen desde La Libertad Avanza. “No solo que no despejan las dudas sino que confirman que se manejaron con una liviandad alarmante respecto al uso de un bien público”.

“No hubo autorización formal para el traslado de familiares ni se inició investigación interna, porque según el intendente no se advierte irregularidad. O sea que para ellos está todo bien”.

“Este tema no está cerrado; por el contrario, las respuestas que recibimos refuerzan la necesidad de que esto se esclarezca tanto en sede administrativa como en judicial”, concluyeron.

Por su parte, desde el bloque 17 de Octubre calificaron a las respuestas de José Luis Walser como “soberbias, muy poco claras y contradictorias”.

“Vamos a ampliar el pedido de informes, porque hay cosas que no fueron respondidas. Seguramente, estas respuestas acompañarán el expediente de la denuncia”.

A la vez, dicen que evalúan hacer, más adelante, una ampliación de la denuncia.