Secuestraron un cargamento de 1.345 kilos de marihuana en La Paz: detuvieron a un hombre y otros dos escaparon

Calle Los Aromos, conocida como "Camino del Borello", uno de los accesos alternativos a La Paz por la ruta nacional 12.

El pasado viernes 13 de febrero en horas de la noche, policías de Delitos Rurales sorprendieron a un grupo de hombres que iban en un vehículo en un camino vecinal de La Paz, que llevaban más de una tonelada de marihuana en un vehículo. Uno de los sujetos fue detenido y otros dos escaparon. La Justicia Federal busca a los prófugos e intenta dilucidar la ruta del cargamento, tanto su origen como su posible destino.

El caso se mantuvo en secreto oficial los primeros días, teniendo en cuenta que debían seguir el rastro de los que huyeron. Avanzó la causa judicial y se pudo conocer que el único arrestado fue indagado por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, con la acusación pública del fiscal federal Leandro Ardoy, y la defensa particular del abogado Claudio Berón. El hombre se abstuvo de declarar y quedó con prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1.

Ramírez fue indagado en el Juzado Federal de Paraná y quedó alojado en la UP 1.

Se trata de un cargamento de droga enorme que demuestra que La Paz y toda esa zona costera de la provincia se sigue consolidando como un lugar de operaciones de narcotráfico de organizaciones criminales que buscan llegar con las sustancias hacia las grandes ciudades de la provincia o en camino hacia Buenos Aires. Sin dudas, en sociedad con grupos locales.

César Leonel Ramírez, de 34 años, de la ciudad de La Paz y con una condena cumplida por robo, es uno de los tres hombres que en la noche del 13 de febrero iban en un vehículo utilitario Citroën Jumper por el denominado “Camino del Borello”, que en rigor es calle Los Aromos, un camino de tierra alternativo que comunica la ciudad de La Paz con la ruta nacional 12.

A las 22 de ese viernes, por esa calle, a unos 200 metros de la ruta 12, personal de la Brigada La Paz de la Dirección General de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos que iba a bordo del móvil 1201, interceptaron el vehículo de los narcos. Allí pudieron detener a Ramírez, mientras que los otros dos hombres corrieron a campo traviesa y se les perdió el rastro.

En el interior del utilitario encontraron 61 bultos con un total de 1716 ladrillos de marihuana, cuyo pesaje total arrojó 1.345,5 kilos. Además, había un pequeño envoltorio con menos de un gramo de cocaína y otro con 16 gramos de cannabis.

Se constató que el Citroën Jumper patente GIJ 496 tenía pedido de secuestro desde el 2 de diciembre del año pasado.

Se cree que la droga había llegado por el río Paraná, aunque se desconoce si fue en ese momento que directamente era transportada hacia otro destino o si había estado oculta en algún domicilio de La Paz.

Cabe recordar que, en marzo del año pasado, había aterrizado una avioneta en un campo de San Gustavo, Departamento La Paz. No se encontró droga ni al piloto, y la Policía aseguró que se trataba de una aeronave del narcotráfico, ya que tenía matrícula boliviana y se encontraba en una ruta aérea tradicional utilizada por las bandas transnacionales.

La avioneta narco secuestrada en San Gustavo (La Paz) en marzo de 2025.

A inicios de diciembre, personal de la comisaría séptima de Paraná secuestró, en la zona del Parque Costero, 135 kilos de marihuana que habían llegado, según un testigo que denunció por teléfono, a través de una lancha con dos motores por el río y descargaron los bultos en la costa. Aún se desconoce quiénes eran los responsables del cargamento narco.