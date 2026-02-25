Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos

En el marco de su acercamiento con otros sectores políticos, el presidente Javier Milei decidió invitar a un nutrido grupo de gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos, para que lo acompañen en un evento en el que buscará atraer inversiones para el país.

Los mandatarios locales fueron convocados por las autoridades nacionales a asistir al Argentina Week, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos, y en el que estarán además emprendedores y dueños de importantes compañías globales.

La propuesta formal a los dirigentes fue cursada a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y de la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford, quienes organizan las actividades que se van a realizar allí.

De acuerdo con lo que pudo recopilar Infobae, entre los invitados están los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

La mayoría de los que sí asistirán, viajarán por su cuenta y no como parte de la comitiva oficial, en la que estarán, además del Presidente y del canciller, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

De los primeros en llegar a Nueva York serán Orrego y Vidal, ya que ambos partirán directamente desde Canadá, donde estarán en esos días para participar de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

Se trata del encuentro de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que se desarrollará entre el 1 y el 4 de marzo en Toronto y reunirá a más de 27 mil personas de unos 127 países.

En cuanto a la Argentina Week, contará con la presencia de más de 30 CEOs de empresas líderes y ejecutivos del sector financiero internacional, como JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

“Nosotros vamos por nuestra cuenta, pero allá vamos a participar de todas las actividades junto al Presidente”, detalló uno de los mandatarios que fueron convocados a este evento.

En la nómina empresarial figuran líderes como Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Alejandro Elsztain (Cresud), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Hernán Kazah, Leandro Sigman (Insud), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Ariel Szarfstein (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky, Juan Parma (Banco Macro), Gustavo Manríquez (Supervielle), Diego Rivas (Galicia) y Juan Farinati (Bayer).

El programa comenzará el lunes 9 de marzo en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, donde a partir de las 19, Adorni les dará la bienvenida a los asistentes.

El martes siguiente, en tanto, la agenda se traslada a la JPMorgan Chase Tower, en el corazón de Manhattan, con una apertura formal a cargo de Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, quien presentará a Milei, responsable de la primera intervención principal de la jornada.

Durante esta jornada se abordarán temáticas clave para la relación bilateral, como la inversión estratégica, el contexto geopolítico y el rol de la economía argentina en el escenario global.

Durante la mañana, Quirno, exponedrá sobre las oportunidades de inversión estratégica entre Argentina y Estados Unidos en un nuevo entorno geopolítico, y habrá una conversación sobre geopolítica a cargo de Sir Niall Ferguson, moderada por Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

Tras un almuerzo de networking, la tarde abre con una conversación con Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, y sigue con la participación de los CEOs globales Jim Fitterling (Dow) y Lorenzo Simonelli (Baker Hughes), quienes comparten perspectivas sobre el momento estratégico de Argentina como destino de negocios.

El cierre institucional estará a cargo del embajador Oxenford, mientras que por la noche, en la sede de Citibank, se llevará adelante un networking liderado por Sturzenegger.

El miércoles 11 de marzo, la actividad se traslada al Bank of America (Two Bryant Park Pavilion), con sesiones principales encabezadas por una autoridad de la entidad anfitriona y el ministro Caputo.

El bloque de economía y mercados de capitales incluye un diálogo entre el titular del Palacio de Hacienda y Bausili, con moderación de directivos de JPMorgan Chase y Bank of America.

Las actividades concluirán con un acto de reconocimiento a representantes del sector privado argentino y estadounidense, y menciones especiales a los “RIGI Champions”, entregadas por Caputo. La ceremonia se realiza en la sede de Microsoft Times Square.