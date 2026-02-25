Liga Profesional: Vélez buscará ampliar su ventaja en la cima

Vélez y Deportivo Riestra se enfrentarán este miércoles, desde las 19.30, en el Estadio José Amalfitani por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Fortín viene de vencer a River y es líder e invicto de la Zona A, mientras que el Malevo aún no ganó ningún partido en la temporada y necesita empezar a sumar de a tres.

Vélez es uno de los cinco equipos que están invictos en lo que va del campeonato. El Fortín viene de derrotar 1-0 a River con un gol de Manuel Lanzini y es el líder de la Zona A con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos empates.

Caso contrario el de Deportivo Riestra, que está atravesando una realidad completamente opuesta. El Malevo, en seis fechas disputadas, no ganó ningún partido y tiene solo tres unidades. El conjunto dirigido por el Tata Benítez está urgido de conseguir la primera victoria para salir del fondo de la Zona A, donde está anteúltimo apenas por encima de Newell’s (2).

FORMACIONES

VÉLEZ

Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Imanol Machuca, Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

DEPORTIVO RIESTRA

Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Yamil Possi. Cancha: Vélez. Hora: 19.30 (TNT Sports Premium).