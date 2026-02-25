Presentaron un proyecto para garantizar el ingreso efectivo mínimo a beneficiarios de la Caja de Jubilaciones

La iniciativa es de la diputada María Elena Romero (JxER-Feliciano), en coautoría con otros diputados. El proyecto se trabajó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por la diputada Vilma Vázquez (JxER-Islas).

Romero propone garantizar por ley el ingreso efectivo mínimo a los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (CJPER), en cumplimiento del artículo 24 de nuestra Constitución Provincial.

El expediente que lleva el número 27.060 en la Cámara baja, establece la “inembargabilidad de los haberes previsionales hasta un monto equivalente a una vez y media el salario mínimo vital y móvil, fijando límites claros y razonables a los descuentos”.

“Creemos en una legislación que priorice la dignidad y la seguridad económica de nuestros jubilados y pensionados”, sostuvo la legisladora. “Seguimos trabajando con responsabilidad para fortalecer nuestro sistema previsional y garantizar derechos”, concluyó.