Comenzó este miércoles la inscripción para becas secundarias del Inaubepro

La solicitud se podrá completar desde el miércoles 25 de febrero y culminará el 30 de abril. Los interesados pueden realizar sus consultas a través del chat interactivo de la web, de lunes a viernes de 9 a 13. La atención presencial se realiza en la Casa Central de 8 a 13 y en las delegaciones departamentales.

El director Ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, subrayó que “comienza una etapa muy importante con el inicio del calendario escolar, y desde el gobierno provincial trabajamos para seguir acompañando sueños de los estudiantes entrerrianos”.

"Como cada año, empezamos la etapa de inscripción con la beca secundaria. Se gestiona de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar. Como novedad, este año se creó la App "Mi Beca", una opción para dispositivos móviles que alienta a la practicidad de subir la documentación necesaria en cualquier momento y desde tu celular", destacó.

En este sentido, Berdiñas señaló que "nuestro objetivo es poder facilitar el proceso de inscripción a las becas para que esté al alcance de las familias entrerrianas que deseen obtenerla".

Para quienes necesiten corroborar la documentación actual a presentar, se puede encontrar en https://www.institutobecario.gov.ar/becasordinariassecundaria.php