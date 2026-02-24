Serrat vuelve a la Argentina para recibir el título de Doctor Honoris Causa

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat regresará a la Argentina para recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), en un acto académico que se realizará en Mendoza tras la Fiesta Nacional de la Vendimia. La distinción fue aprobada por el Consejo Superior de la casa de estudios y reconoce su trayectoria artística y su aporte cultural a lo largo de más de cinco décadas.

La UNCuyo fundamentó el reconocimiento en la dimensión poética, musical y ética de la obra de Serrat, así como en su influencia en varias generaciones de habla hispana. El artista, de 82 años, se retiró de los escenarios en 2022 luego de la gira “El vicio de cantar 1965-2022”, pero mantiene una presencia activa en el ámbito cultural. Su visita a Mendoza será especialmente significativa porque recibirá el título en persona, en el marco de una ceremonia oficial organizada por la universidad.

Serrat es autor de una discografía que supera los treinta álbumes y fue distinguido con numerosos premios internacionales. Su trabajo incluye la musicalización de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández, además de un repertorio propio que marcó a varias generaciones en España y América Latina. Canciones como “Mediterráneo”, “Cantares” y “Penélope” forman parte del cancionero popular iberoamericano.

Serrat y la libertad de expresión

La universidad destacó también su compromiso con la libertad de expresión y la cultura democrática, valores que han atravesado su trayectoria artística desde sus comienzos en la década del sesenta. El Doctor Honoris Causa es la máxima distinción académica que otorga la UNCuyo y se concede a personalidades que hayan realizado aportes relevantes en el campo cultural, científico o social.

La presencia de Serrat en Mendoza genera expectativa tanto en el ámbito universitario como en el cultural. Si bien el acto tendrá carácter institucional, no se descarta la realización de alguna actividad abierta al público en el marco de su visita. De concretarse, será la primera vez que el artista regrese al país desde su despedida de los escenarios.

Con este reconocimiento, la UNCuyo suma a Serrat a la nómina de figuras distinguidas por su contribución al pensamiento y la cultura, en una ceremonia que se proyecta como uno de los acontecimientos culturales destacados del año en la provincia.

Las actividades

Las actividades comenzarán el próximo jueves 12 de marzo a las 21, en la Nave UnCuyo, con un Concierto Homenaje titulado "Folclore Sinfónico". La propuesta estará a cargo de la Orquesta Sinfónica junto al Coro de Cámara y el Coro de Jóvenes de la Universidad, además de solistas invitados. El espectáculo estará abierto a todo público.

En tanto, el viernes 13 a las 12, también en la misma Nave, se realizará el acto académico de entrega del Doctorado Honoris Causa. La ceremonia contará con la participación de autoridades universitarias, referentes institucionales, académicos e invitados especiales.

La agenda culminará el sábado 14 a las 19, con una entrevista abierta en el Auditorio Ángel Bustelo. El encuentro, de carácter participativo, buscará propiciar el diálogo directo entre el músico y el público, ampliando el alcance social y educativo del homenaje.

Fuente: TIempo Argentino, Mendoza Post.