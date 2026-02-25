La Fiesta Provincial del Guiso celebrará su quinta edición este fin de semana

La localidad de El Pingo, ubicada en el cruce de las rutas provinciales 32 y 127, en el departamento Paraná, será escenario este sábado 28 de febrero de la quinta edición de la Fiesta Provincial del Guiso, un encuentro popular que reunirá gastronomía tradicional, espectáculos musicales y actividades culturales. La celebración es organizada como parte del calendario de fiestas entrerrianas y busca poner en valor las costumbres locales a través de la cocina típica, un atractivo que convoca a distintos públicos de muchos puntos de la provincia. El evento se desarrollará a partir de las 18 y contará con la participación de artistas locales, provinciales y nacionales, con Jorge Rojas como figura central del espectáculo.

La Fiesta Provincial del Guiso se realiza de manera anual. En cada edición, el plato principal funciona como eje cultural y social, ya que recupera recetas populares asociadas a reuniones familiares.

En esta quinta edición, el escenario principal contará con una programación artística diversa que incluirá las presentaciones vinculadas al folklore y a la música popular. Entre ellos estarán el Imperio Gaucho, El Polaco Entrerriano, Francisco Cuestas junto a Musiqueros Entrerrianos, La Contra, Nahuel Borra, Sexyfangos y El Tigre Ariel. El cierre estará a cargo del cantante Jorge Rojas, convocado como artista central de la jornada.

La realización del evento estaba prevista originalmente para el 29 de noviembre del año pasado, pero debió ser suspendida debido a las condiciones climáticas anunciadas para esa fecha, que incluían tormentas y lluvias intensas que podían afectar la seguridad del público. Ante ese panorama, la organización decidió reprogramar la celebración para este fin de semana, manteniendo la validez total de las entradas adquiridas previamente, sin necesidad de abonar diferencias.

Las entradas continúan disponibles a través de la plataforma Simplepass.