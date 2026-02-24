Boca festejó en la Copa Argentina con dos goles del debutante Bareiro

Con dos goles de Adam Bareiro, Boca derrotó este martes a Gimnasia de Chivilcoy (Federal A) por 2 a 0 en un partido disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

El delantero paraguayo con pasado en San Lorenzo y River debutó como refuerzo con un doblete. A los 40 minutos del primer tiempo abrió la cuenta tras un centro de Lucas Janson y a los 12 del complemento sentenció la historia con un cabezazo, luego de un envío de Malcom Braida.

Los dirigidos por Claudio Úbeda dominaron el partido y no dejaron dudas de la diferencia de categoría. De hecho generaron varias ocasiones de gol, como un mano a mano de Bareiro y otro de William Alarcón, un cabezazo de Marco Pellegrino que dio en el travesaño y remates de media distancia de Tomás Belmonte, Milton Delgado y el ingresado Miguel Merentiel.

Con el triunfo, el Xeneize alcanzó los 16avos de final de la Copa Argentina, instancia en la que deberá medirse con el ganador entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez.