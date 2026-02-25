“Rowing está preparado para lo que viene”, analizó Jesús Nadalín

El Paraná Rowing Club cumplió su objetivo en la Liga Nacional de Vóley Masculino y finalizó en la cuarta posición en la Zona A. Así, el elenco de la capital entrerriana se aseguró la permanencia en la divisional y se instaló en los cuartos de final para luchar por el ascenso donde enfrentará a Sonders de Rosario.

En este marco, Jesús Nadalín, el entrenador del conjunto Albiceleste, contó cómo vivió la clasificación tras la victoria contra Libertad de San Jerónimo Norte y se refirió al próximo escollo que tendrá el conjunto Remero en su camino.

“Nos agarra contentos por el hecho de haber cumplido con nuestro objetivo, que era clasificarnos a los playoffs. Estamos preparados para lo que viene, que si bien será un cruce difícil contra un rival que ganó casi todos los partidos de la otra zona, sabemos que ahora es una instancia diferente y los partidos son diferentes”, le dijo el coach a Uno Entre Ríos.

A lo que agregó: “Los chicos al ya no tener esa exigencia de cumplir con un objetivo pueden tomarlo con más soltura a esta etapa. Daremos lo mejor en un cruce áspero, sabiendo que a los partidos hay que jugarlos primero. Nuestra zona fue dura y pareja de principio a fin y estuvimos a la altura, más allá de las derrotas sufridas. Este fin de semana no será la excepción y afrontaremos este compromiso con seriedad”.

Más adelante, el coach se refirió a Sonders de Rosario: “Se puede decir que es un equipo muy compacto, con jugadores de jerarquía en varias áreas que pueden resolverle al entrenador situaciones difíciles. Por eso debemos estar muy finos y concentrados para poder contrarrestar esa calidad que tienen. Pero a los partidos hay que jugarlos y allí veremos cómo seguirá esta historia. Estuvimos en zonas distintas y nos cruzaremos por primera vez, por lo que estimo que ellos también tendrán la duda de cómo le vamos a jugar nosotros, sabiendo que Rowing es un equipo que le da pelea a todos los rivales”.

En referencia a la serie en sí, dijo: “A la presión y la responsabilidad desde un primer momento la tienen ellos, que son un equipo que se armó con jugadores de jerarquía para ascender y ése es su objetivo principal. Obviamente que para nosotros sería muy importante ganar este partido para pasar la pelota para el otro lado de la red y que ellos deban resolver en Rosario. Pasemos o no a semifinales, ser fuertes como locales es muy positivo de cara al movimiento que generaría en Paraná el deporte.

A lo que añadió: “El acompañamiento que hemos tenido del público ha sido muy lindo y estamos muy agradecidos por eso. Los jugadores y nosotros, el cuerpo técnico, sentimos el apoyo, lo cual es muy gratificante. Lo lindo que tiene este nuevo formato de la categoría es que te da la posibilidad de jugar como local y visitante, permitiendo que todos los equipos se sientan acompañados cuando juegan en su casa. Es algo positivo para los jugadores y para el deporte en sí que los partidos se disputen con ese peso que da la gente. Ojalá haya mucha gente este partido”.

En el final se refirió a los objetivos: “Son a corto plazo. El primero era clasificar a los playoffs y lograr que Rowing mantenga la plaza, lo cual se cumplió. Ahora todo lo que viene será paso a paso como dijo alguna vez Mostaza Merlo. Este fin de semana tendremos un partido muy difícil y después nos tocará definir como visitante, lo cual será muy complicado, pero no imposible, porque no hay partido que se gane o se pierda antes de jugarlo. Si logramos pasar lo celebraremos y encararemos lo que nos sigue con total seriedad, pero no queremos adelantarnos a nada.