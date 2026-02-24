El IAPV firmó un convenio con UNER para modernizar el Registro de Demanda Habitacional

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) suscribió un Convenio Específico de Experiencia Formativa con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Gestión e Innovación Pública y la cátedra "Experiencia E-lab".

El proyecto se orienta a la actualización integral del Registro Único y Permanente de Demanda Habitacional, transformándolo en una herramienta que permita analizar la demanda en términos cualitativos y cuantitativos y proyectar necesidades futuras.

La propuesta surgió de agentes del propio Instituto que cursan la tecnicatura y promueven la transferencia de conocimientos a la gestión pública, consolidando un trabajo conjunto entre el ámbito académico y el Estado.

Participaron de la actividad el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, el vocal Eduardo López Segura; la decana de la FTS, Sandra Arito, entre otras autoridades provinciales, municipales, universitarias, y trabajadores del instituto.

En ese marco, Schönhals destacó: "Estamos convencidos que una política habitacional eficiente debe basarse en información seria y actualizada. Este convenio nos permite complementar nuestras capacidades internas y avanzar en una gestión más moderna y orientada a resultados más precisos".