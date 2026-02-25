Comerciantes en crisis: “Hay tranquilidad con la inflación, pero no hay circulante por una recesión tremenda”

El dirigente de la Cámara de Almaceneros de Concepción del Uruguay, Héctor Paván, describió la realidad del sector en el contexto económico nacional y provincial.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Paván describió que “en todo el país hay una recesión tremenda y en el sector tratamos de subsistir, de quedarnos quietos, tenemos que trabajar mucho con segundas y terceras marcas, recorrer y conseguir precios. En eso estamos todos”.

En ese sentido, consideró que la actual situación “es parecida al 2001, porque si tenés cheques largados, hoy esa cadena se rompió, te fallan a vos, vos le fallas al otro y no quiero ni pensar lo que pueda pasar. Yo también estoy en el ramo textil hace más de 40 años y en esto hoy se compra para invierno con cheques, pero al haber esta recesión y dejar entrar todo lo de afuera sin proteger nuestras industrias, se tornó muy difícil todo”.

Consideró que en este contexto “hay que buscar la vuelta para bajar lo tributario porque realmente se nos puso muy difícil” y como ejemplo mencionó que “hubo subas de entre el 130 y el 600% del impuesto inmobiliario, lo que es una locura y lo único que se escucha decir es que no se puede pagar”. “No sé qué pasa con Entre Ríos, la hermana menor de la Región Centro, donde tendríamos que estar un poco mejor, pero esto no es de ahora, viene de arrastre”, planteó.

“Hay que buscar la forma, somos un crisol de razas y en todas las instituciones cuando escasea la plata hay problemas. Hay que tratar de ser un poquito más unidos, luchar por esa Entre Ríos que soñamos toda la vida y despegar. Yo estoy en una zona avícola que ahora está bastante castigada porque están entrando pollos de Brasil, y eso no puede ser porque significa desempleo y tantas otras cosas; son nuestros clientes, los que nos compran todos los días, los que quedan sin trabajo y es difícil. La ciudad parece un fantasma, en la semana parece que siempre fuera un domingo, salís a la vereda y no anda nadie. Esa es la realidad de hoy, y no estoy criticando a nadie, y posiblemente se estará haciendo el esfuerzo”, describió.

En cuanto a la reforma laboral, refirió: “No tenemos ni idea porque uno te dice una cosa y el otro, te dice otra. Nuestro sector la necesita para tomar un empleado en forma más tranquila, y que el día de mañana no te lleve todo el capital que vos pudiste hacer, pero tampoco desproteger al empleado y que gane menos. Hoy tenés un 60% que estás pagando a la espalda de un trabajador y yo pienso si no se podría meterle el 30% de eso que nosotros como empleadores pagamos, en el bolsillo al trabajador, y que lo demás se arreglen con el otro porcentaje”.

Analizó que “en esto también es importante el rumbo económico, las pymes y mini pymes están en estado de alerta, muchas han cerrado y eso genera desempleo; ese muchacho o chica que quedó desempleado era nuestro cliente y hoy no puede comprar, y tal vez no puede hacer dos comidas al día. Es triste, ahora comienzan las clases y todo está difícil, y la razón de vivir de nosotros es nuestro cliente, es el jubilado, el empleado, y si esa gente tiene un mango se come un asado el fin de semana, y hoy eso ya está medio prohibido. Por eso yo creo que nos favorecería una reforma laboral porque se tomaría mucho empleo, pero no quiero castigar al empleado”.

“Si la gente tiene un mango en el bolsillo, gasta. Hoy la gente se prohíbe de prender el aire porque no van a poder pagar la energía. Tenemos que despegar, hay que buscar alternativas nuevas, energías renovables y tantas otras cosas. Nosotros que vivimos y pisamos Entre Ríos y pagamos los impuestos acá, tenemos que buscar las pymes nuestras para que surtan nuestros negocios, apoyarlas. Pero hoy no tenemos esa ayudita para el despegue; las pymes nuestras necesitan un respiro, se necesita que haya empresas para que haya empleados, esto es simple”, aseveró.

En cuanto a las estrategias en este escenario, afirmó que “se está vendiendo mucho de las mal llamadas, segundas y terceras marcas, pero eso es bueno porque favorece a las pymes locales o entrerrianas. Sí el consumo ha variado, hoy te piden fraccionar y la gente compra medio kilo de azúcar o cuarto de yerba, en cuanto a la carne se vende mucha alita de pollo. Han variado mucho las costumbres del consumo porque la carne vacuna se fue muy elevada y se vende más productos de cerdo y pollo. Las costumbres han cambiado, sin dudas. También se usa mucha tarjeta de crédito para comprar de comer, cuando antes la tarjeta de crédito era para comprar una bicicleta o un televisor”.

El dirigente mercantil sostuvo que “hoy resignamos bastante de las ganancias, aunque tenemos una tranquilidad enorme respecto de esa inflación que nos mataba, que uno tenía que estar remarcando porque no volvías a reponer. Hoy tenemos otra manera de trabajar, pero no hay circulante, no hay dinero, hay una recesión de aquellas”.

Finalmente, consideró que la declaración de emergencia económica “podría beneficiar”. “Me han contactado de Apyme y algunas otras instituciones para hacer un documento sobre esto y tenemos que apoyar, porque estamos en una provincia hermosa, donde tenemos todo y tenemos que despertarla, hay que buscarle la vuelta a lo energético porque es un costo muy importante para los pequeños comercios y hoy se ha puesto insostenible el tema de la energía”, concluyó.