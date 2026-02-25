Las dos vidas de una Hilux: después de haber sido parte de un robo, pasará a la brigada contra delitos rurales

Eso de que la realidad supera a la ficción parece haber encontrado, en la provincia de Entre Ríos, su prueba más cabal. Como quien se reinventa luego de una vida dura, en la localidad de Gualeguaychú una camioneta Toyota Hilux será ahora merecedora de una “nueva vida”.

Aunque hoy pase desapercibida, la camioneta en cuestión en 2024 fue protagonista de un robo que se volvió mediático. Sucedió en la zona rural de aquel departamento, cuando un hombre ingresó a la Estancia San Martín para faenar a varios animales y llevarse nada menos que mil kilos de carne en distintos cortes en la caja de ese vehículoi.

Lo que siguió fue una escena digna de una película: la camioneta blanca que él manejaba comenzó a ser perseguida por un helicóptero, piloteado por el dueño del establecimiento.

Tras el alerta recibido por la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguaychú, el departamento de Policía local activó un operativo cerrojo, que permitió identificar al vehículo a la altura de Médanos, sobre la ruta 12. A pesar de que el hombre abandonó la camioneta y decidió escapar a pie por un campo de la zona, fue atrapado por el personal de la Comisaría de Ceibas.

La cosa es que luego de una vida ligada al crimen, aquel vehículo pasara a “hacer el bien” dentro de la propia Brigada de Prevención de Delitos Rurales de Gualeguaychú.

“Con la presencia de altas autoridades policiales, entre ellos del jefe de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos, comisario mayor Cristian Allegrini, se otorgó la camioneta Toyota Hilux secuestrada en una causa judicial hace un par de años, debido a que los delincuentes fueron perseguidos por el dueño de los animales en un helicóptero”, festejó en un comunicado la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), donde se refirió al compromiso de la Justicia en la lucha contra el delito rural.

La entrega de la camioneta ocurrió en la Sociedad Rural de aquella localidad, a la que asistieron, el presidente de la entidad, Eduardo Calot; y el titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Sergio Dalcol; entre otros integrantes de la comisión directiva anfitriona, productores y vecinos.

“El cambio radical que se produjo aquí se debió al trabajo de la Brigada y el Ministerio Público Fiscal que se vio respaldado por los jueces con acciones expeditivas y condenas de prisión efectiva. Ese fue el antes y el después que transformó la situación”, señaló Dalcol durante el acto.

En el acto hubo una segunda camioneta secuestrada a delincuentes que fue transferida a la Policía de Entre Ríos. El ruralismo valoró estas decisiones del gobierno local.

“Hay departamentos que continúan teniendo severos problemas de inseguridad y que más allá de la escasez de recursos humanos y de vehículos, no son atribuibles a la Policía. Lo que falta es la articulación y el compromiso del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia que muchas veces deja que la tarea policial sea en vano”, explicó el presidete de FARER, valorando el accionar de la fuerza.

Entrega de vehículos

El Ministerio de Seguridad y Justicia entregó esta semana dos camionetas a la Policía de Entre Ríos que fueron secuestradas en procedimientos judiciales y que se suman a la flota oficial para tareas de prevención y seguridad. En la ocasión, las autoridades de Seguridad de la provincia dieron detalles del operativo para desbaratar banda criminal y del trabajo para encontrar a las personas desaparecidas luego del temporal.

La entrega se realizó este lunes en la explanada de Casa de Gobierno con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Las unidades fueron recuperadas tras operativos exitosos vinculados a la tenencia de explosivos y al abigeato agravado, demostrando la eficacia de los controles viales y rurales que se vienen profundizando en todo el territorio entrerriano, según se informó desde Casa de Gobierno.

Roncaglia destacó la importancia de que las herramientas del crimen sean reutilizadas por el Estado: "Es una satisfacción enorme ver cómo camionetas que antes se usaban para transportar explosivos o para el abigeato, hoy llevan la insignia de nuestra Policía y están al servicio de la gente. Este es el resultado de un trabajo en equipo con la Justicia Federal y Provincial, que entiende que los recursos deben estar donde más se necesitan: cuidando a los entrerrianos", afirmó.

El ministro también subrayó la eficiencia en el gasto público: "A estos vehículos solo se les realizó un service general y limpieza técnica para ponerlos en marcha de inmediato. Es una señal clara de que, en nuestra gestión, el que las hace las paga, y sus recursos vuelven a la comunidad".