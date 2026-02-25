Sóftbol: por las inclemencias climáticas, Argentina no jugó ante Dominicana

Las inclemencias climáticas en la localidad de Montería, Colombia, obligó a los organizadores a reprogramar el fixture de la Súper Ronda, la instancia que dará a conocer los finalistas del Campeonato Panamericano de Mayores de sóftbol.

Ante ello, la selección argentina tiene nuevo programa en su objetivo de llegar a la definición de la competición. En este marco, este miércoles enfrentará a República Dominicana y a México en una doble jornada para cumplir el fixture de la competición.

Tras finalizar en el primer lugar de su grupo, luego de cuatro victorias en misma cantidad de presentaciones, la selección argentina de sóftbol, con una importante cantidad de jugadores paranaenses, buscará seguir pisando fuerte y pelear por la corona en tierras colombianas.

Es de recordar que la Súper Round se disputará bajo el formato de todos contra todos, elevando la exigencia competitiva y definiendo las dos selecciones que lucharán por el título, señala Paraná Deportes.