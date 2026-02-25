La Fundación Verónica Kuttel lanza un taller de danza contemporánea

El lunes 2 de marzo comenzará la propuesta "Cuerpo Activo: Descubriendo la danza contemporánea", un espacio de entrenamiento físico y expresivo coordinado por Raquel Behar Villarraza y orientado a personas interesadas en trabajar el movimiento corporal desde la danza contemporánea. La actividad se desarrollará en la sede de la Fundación Verónica Kuttel, ubicada en calle La Paz 619 de Paraná, y estará dirigida tanto a quienes no poseen experiencia previa como a quienes busquen retomar la actividad física y mejorar su tonicidad corporal. Las clases se dictarán dos veces por semana, los lunes y miércoles de 17 a 18:30.

La propuesta plantea un abordaje integral del cuerpo a través de herramientas propias de la danza contemporánea, priorizando el respeto por los tiempos individuales y las distintas condiciones físicas de quienes participen. Según se informó desde la coordinación, el espacio está pensado como un proceso progresivo que permita a cada persona desarrollar habilidades motrices, fortalecer el cuerpo y ampliar la percepción del movimiento en relación con el espacio y el tiempo.

El entrenamiento incluirá dinámicas orientadas al reconocimiento corporal, la movilidad articular, el trabajo de fuerza y flexibilidad, y secuencias de movimiento propias del lenguaje contemporáneo. Para ello, desde la organización señalaron que no se requiere formación previa en danza, ya que el espacio está diseñado para acompañar procesos de iniciación y reencuentro con el movimiento.

En cuanto a la modalidad de participación, se establecieron diferentes opciones arancelarias: una cuota mensual de $33.000 para quienes asistan una vez por semana y de $40.000 para quienes participen de ambas clases semanales. También se ofrece la posibilidad de realizar una clase individual o de prueba con un costo de $9.500.

Las inscripciones y consultas pueden realizarse al 343 4068308.