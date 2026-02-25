El ‘Gurí’ Martínez, y el 1-2 de su equipo en el TC: “Es fruto del trabajo de todo el equipo”

El entrerriano Omar Martínez volvió a analizar el 1-2 de su equipo en la primera carrera del TC en 2026.

Omar Gurí Martínez se mostró exultante luego del soñado arranque de temporada que tuvo el Gurí Martínez Competición en la primera fecha del Turismo Carretera, disputada en El Calafate. La estructura entrerriana logró un histórico 1-2 de la mano de los Ford Mustang de Nicolás Moscardini y Agustín Martínez, cerrando un fin de semana perfecto que lo ilusiona para el resto del año.

Días después del logro, el entrerriano habló sobre el gran momento que atraviesa la estructura entrerriana en el TC. “La verdad es que fue un fin de semana soñado –reconoció Martínez–. Estoy contento porque los autos funcionaron muy bien y feliz por la carrera que se dio con el resultado final”, le dijo a SoloTC.

Y enseguida agregó: “Es fruto del trabajo de todo el equipo, los mecánicos, Federico Raffo en el chasis y mi hermano Ariel en los motores. Siempre se trabaja de esa manera, a veces no se está adelante, pero cuando toca estarlo hay que tratar de disfrutarlo”.

Por otra parte, uno de los grandes focos del fin de semana fue la contundente victoria de Nicolás Moscardini, quien logró su primera victoria nada menos que en su carrera de debut, convirtiéndose en el 11° piloto en la historia del TC en lograr este hito.

“Sorprendió mucho –admitió el Gurí–. Si bien hace ya dos años que estamos trabajando con él y sabemos de sus condiciones, no cometió ningún error. Hizo un debut soñado y es muy merecido por el esfuerzo que hicieron durante todo este tiempo para llegar al TC. No se va a olvidar nunca de este debut”.

En tanto que la alegría en el box fue doble gracias a la gran actuación de su hijo Agustín, quien finalizó segundo y volvió a subirse al podio tras su última gran aparición en Paraná (12ª fecha de 2025).

“Hizo una buena carrera y aprovechó las situaciones en el momento justo –analizó su padre–. Cuando las cosas salen bien, se tienen los resultados. Lo bueno es que sigue aprendiendo y sigue estando ahí adelante”.