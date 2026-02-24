El Tribunal de Paraná envió al Juzgado Federal de Gualeguaychú el hábeas corpus de Leonardo Airaldi

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió este martes declarar su incompetencia para tramitar un recurso de hábeas corpus preventivo interpuesto por la defensa de Leonardo Roberto Airaldi, quien enfrenta graves cargos por narcotráfico. El tribunal dispuso que la causa sea remitida al Juzgado Federal de Primera Instancia con jurisdicción en Gualeguaychú, ciudad donde el imputado se encuentra actualmente detenido en la Unidad Penal 9.

La acción judicial fue presentada por la abogada defensora Mariana Barbitta, quien denunció un presunto "traslado arbitrario" de su asistido sin notificación previa. Según la defensa, esta situación no solo agrava las condiciones de detención, sino que también impide el ejercicio del derecho de defensa de cara al inicio del juicio oral, programado para el próximo 3 de marzo. Barbitta argumentó que ante el desconocimiento del paradero exacto de Airaldi (al momento de realizar la presentación) y las noticias periodísticas circulantes, se vio obligada a presentar el recurso para garantizar la integridad del procesado.

Las juezas Noemí Marta Berros y Mariela Emilce Rojas fundamentaron su decisión señalando que, según la Ley 23.098 y la doctrina de la Corte Suprema, la competencia territorial de un hábeas corpus recae en el magistrado del lugar donde se ejecuta el acto denunciado o donde la persona se halla privada de su libertad. Al estar Airaldi alojado en Gualeguaychú, el tribunal de Paraná concluyó que debe intervenir la magistratura de dicha localidad para garantizar la inmediatez y celeridad en el proceso.

Detallaron que Leonardo Airaldi llega a esta instancia procesal acusado de ser el organizador, proveedor y financiador de actividades de comercio de estupefacientes entre 2019 y 2024. Según los requerimientos fiscales, Airaldi dirigía una estructura logística que operaba en Diamante y Paraná, e incluso mantenía vínculos con funcionarios policiales para obtener información en tiempo real sobre controles preventivos.

Además de la causa por comercialización, Airaldi está vinculado al almacenamiento de más de 29 kilogramos de cocaína hallados en agosto de 2022 en Puerto Gaboto, Santa Fe, cargamento que presuntamente estaba destinado a la exportación.

En una resolución complementaria, el tribunal también solicitó a las autoridades del Servicio Penitenciario Federal evaluar si el interno debe ser clasificado bajo el régimen de "Alto Riesgo", conforme a las normativas vigentes del Ministerio Público Fiscal. El inicio del debate oral por estas causas acumuladas sigue firme para la primera semana de marzo.