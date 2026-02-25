Convocatoria abierta para presentar propuestas a los Talleres Culturales en el Museo Puerto de la Memoria

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 6 de marzo inclusive. Las propuestas podrán ser para teatro, música o danza, entre otras más, y se pueden presentar al correo electrónico museopuertodelamemoria@gmail.com.

La directora de Museos y Patrimonio Histórico de Paraná, Gisela Balher, contó que el museo "es un espacio municipal enclavado en un barrio patrimonial como Puerto Viejo, que marca el inicio de la historia de Paraná, por eso buscamos proyectos que dialoguen con la identidad del barrio y que permitan recuperar y poner en valor su memoria colectiva".

Al respecto, detalló: "queremos propuestas que aporten un marco conceptual sólido, que tengan objetivos claros y un cronograma detallado, porque eso le da fortaleza al proyecto y facilita su articulación con las actividades del museo".

La convocatoria es hasta el 6 de marzo. Posteriormente, se realizará una reunión informativa con los seleccionados para coordinar días y horarios de dictado. "La idea es articular con cada docente para que las actividades se integren al calendario del museo y la comunidad pueda inscribirse con antelación", explicó la funcionaria. La comunicación principal será por correo electrónico, aunque el museo también atiende consultas presenciales de 7 a 13 y de 14 a 19.

El municipio prestará el espacio y todas las instalaciones necesarias para el desarrollo de los talleres. Balher aclaró que "los docentes o artistas que quieran dictar su actividad en el museo pueden cobrar una pequeña suma a sus asistentes para cubrir materiales o su dedicación, pero eso no implica vínculo laboral con la Municipalidad. La función del Estado aquí es facilitar el acceso a espacios públicos y acompañar la oferta cultural".

La funcionaria recordó que la convocatoria forma parte de una política municipal más amplia: "Esta iniciativa responde a una decisión de la intendenta Rosario Romero de democratizar los espacios públicos, de ponerlos al servicio de la comunidad y de fomentar la producción cultural local".

Luego, agregó: "Se priorizarán las propuestas presentadas por vecinos y vecinas de Puerto Viejo, porque buscamos que el barrio sea protagonista de su propio desarrollo cultural. No obstante, la convocatoria está abierta a toda la comunidad de Paraná; el criterio de selección dará prioridad a lo identitario y al origen local de los proyectos".