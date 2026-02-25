Jorge Drexler confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum "Taracá"

Tras anunciar su gira 2026, el artista uruguayo está de vuelta. Jorge Drexler, cantante y compositor, con una larga carrera vinculada a la música y las artes, confirmó la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, titulado “Taracá”, que será el decimoquinto disco de estudio de su trayectoria.

"Taracá" llegará a todas las plataformas digitales el próximo 13 de marzo y estará compuesto por 11 canciones.

Primer adelanto de "Taracá"

“Toco madera” es la primera ventana al imaginario de su nuevo disco, grabado en su mayoría en Montevideo. Una canción enérgica y percusiva, sorprendente, y que pone al tambor en el centro de la canción, destacando el protagonismo y centralidad de la clave más conocida del candombe. La canción, escrita por Drexler y Carlos Casacuberta -sobre una idea de Tadu Vázquez- está producida por Lucas Piedra Cueva, Mauro, Facundo Balta y el mismo Tadu Vázquez.

El artista presenta el juego de palabras entre las dos acepciones de “tocar madera”. Por un lado, el ritual de tocar madera, universalmente empleado para no tentar al destino. Además, en el candombe uruguayo, “tocar madera” se refiere a golpear la madera del tambor con el palo para marcar la clave rítmica.

Entre esta combinación de usos del lenguaje -siempre ingenioso el uruguayo en sus composiciones-, pendula esta canción, firme, colectiva y potente. Acompañada por un videoclip conceptual y minimalista, dirigido por Mario Arenas; esta pieza es un ensayo sobre la importancia de esa clave rítmica y un homenaje particular del artista a uno de los ejes del ritmo del candombe.

Gira de Jorge Drexler

Argentina

10/04/2026 – Mendoza – Arena Maipú

12/04/2026 – Córdoba – Quality Arena

17/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

18/04/2026 – Buenos Aires – Movistar Arena

Chile

25/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

26/04/2026 – Santiago – Movistar Arena

Brasil

23/05/2026 – São Paulo – Espaço Unimed

29/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

30/05/2026 – Porto Alegre – Araújo Vianna

Uruguay

06/06/2026 – Montevideo – Antel Arena

España

26/09/2026 – Madrid – Movistar Arena

16/10/2026 – Valencia – Roig Arena

31/10/2026 – Barcelona – Palau Sant Jordi

Info y entradas en jorgedrexler.com