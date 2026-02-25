Una empresa alimenticia vuelve con las suspensiones a sus trabajadores

Con casi 87 años en el mercado, la empresa Georgalos es sinónimo de golosinas. Comandada por el nieto del fundador, Miguel Zonnaras, atraviesa momentos complicados. A fin del año pasado, anunció la suspensión en forma rotativa y durante tres meses de casi 600 trabajadores de su planta bonaerense de Victoria. Cuando parecía que había llegado la calma, en la últimas horas, se conocieron otras 20 suspensiones.

La historia de Georgalos es la de una familia griega que llegó a Argentina en 1939 escapando del nazismo, supo construir un imperio con el único secreto que se trajo de Polonia: la fórmula del Mantecol. Esa fórmula tan secreta y preciada se vendió en 2001, para poder hacer frente a las deudas de la empresa.

En julio de 2022, ya no había más deudas, las ventas iban bien y el nieto del fundador logró recomprar Mantecol, además sumó Bazooka, Jirafa y Palitos de la Selva, entre otras. También compró la planta de Victoria que pertenecía a Mondelez y absorbió a 600 trabajadores, allí es justo donde anunció la suspensión de trabajadores.

En su cartera de marcas tiene desde los caramelos Flynn Paf, Toddy, Zucoa, Bazooka, Namur y Flow cereal, entre otras. Tiene varias plantas: en Río Segundo, Córdoba, produce golosinas; en Victoria también golosinas; en Río Segundo tiene otra planta especializada en todo lo relacionado al maní; en La Rioja fabrica los polvos chocolatados y en Villa Mercedes, San Luis, tiene dos plantas donde se fabrica el packaging. Y tenía otra en Jauregui, partido de Luján. Producen y procesan maní que exportan a los cinco continentes, al igual que las principales marcas.

La caída de las ventas y la presión por las importaciones de golosinas hizo que la situación de Georgalos se complicara. Tras las suspensiones rotativas para "acomodar los números a la realidad del mercado" se buscó mantener los puestos de trabajos, publicó BaeNegocios.

En las últimas horas se conoció que Georgalos suspendió a 20 trabajadores por 15 días, algunos con bastante antigüedad y otros con fueros gremiales y con una rebaja del sueldo del 20%.

Esta medida, vuelve a preocupar al resto de los trabajadores, que esperaban que no se repitieran las suspensiones. La empresa suspendió por el artículo 223 bis de fuerza mayor. Algo que los trabajadores cuestionan. Desde Georgalos, prefirieron no emitir comentarios.