Pampita estalló contra Martín Salwe y enfrentó los rumores de una infidelidad a Martín Pepa

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain se vio envuelta en una polémica luego de que Martín Salwe asegurara que ella le fue infiel a su pareja Martín Pepa con el piloto Juan Manuel “Cochito” López durante un viaje en Punta del Este.

La información que Martín Salwe dijo en Sálvese quien pueda indicaba que la modelo habría pasado la noche con el deportista en un hotel y que una factura de “room service", que detallaba un vino de lujo y un carpaccio, los habría delatado.

Casi inmediatamente, Pampita se comunicó con la producción de Yanina Latorre para desmentir la información que le había llegado por otros medios: “Me empezó a llamar la gente y disculpen que no tenga la alegría de siempre pero vengo del velorio de un amigo mío”, comenzó la modelo.

Según aclaró, ella pasó la noche con su hijo Benicio: “Que se quedó todo el tiempo conmigo. No entiendo por qué inventan algo así… La verdad, horrible”, señaló. “Llamen al hotel, que saben… Hay 80 personas, tengo mil fotos y videos con mi hijo. Dormí con mi hijo en una cama de dos plazas. No estoy pensando en nada más que estar con mi familia”, justificó.

A su vez, aclaró que su relación con el polista está en un buen momento y que no quiere que se vea manchada con rumores: “Con Martín estuvimos juntos todo el verano. Alquilamos una casa en José Ignacio, con amigos”.

Sobre su vínculo con Cochito López sostuvo que “no tiene comunicación con esa persona": “No sé qué es de su vida. No tengo idea. No es un amigo con el que yo hable ni con el que me comunique ni que comente cosas, ni nada. Absolutamente nada”.

Además, no dudó en amenazar legalmente si se seguía difundiendo esa información: “Yo no tengo problema de ir hasta las últimas consecuencias y llevar a la Justicia porque a mí no me gusta que me ensucien como ser humano, como mujer”.

“Yo soy una mina re respetuosa de las parejas que tengo. Y siempre fui así con mis parejas”, aclaró.

Antes de finalizar la comunicación, volvió a remarcar sus valores: “No permito que ensucien relaciones que para mí son supervaliosas. Yo sé muy bien cómo soy cuando estoy en pareja. No tengo lugar para nada más, no tengo tiempo, no tengo energía y no tengo corazón. Nada más que para una persona”.

Tras su aclaración, el ciclo llegó a su fin, pero el periodista fue invitado a LAM para dar más detalles de su información. Sin embargo, Pampita comunicó con Ángel de Brito para finalizar de una vez el tema.

En esta oportunidad, la modelo se dirigió directamente a Salwe, desmintiendo categóricamente su data: “Eso no es información, eso es mentira. La información siempre es algo que es real. Cuando es mentira, no es información. Vos estás diciendo una mentira”.

“Uno puede recibir data incorrecta, puede pasar. Pero si la persona damnificada, que soy yo, porque está hablando de mi honor, sale y dice ‘esto es mentira’, el tema se tiene que terminar”, sentenció.

Por último, pidió estrictamente a De Brito que cierre con el tema de una vez por todas: “Ya lo aclaré, el tema tiene que terminar. No puede ser que cuelgo y siguen diciendo que es así cuando no es así”.

Fuente: Noticias Argentinas.