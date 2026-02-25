Teatro de Verano: un festival itinerante para descentralizar la cultura

La última semana de febrero y los primeros días de marzo serán escenario de la primera edición del Festival Teatro de Verano, una iniciativa impulsada por el actor y director Dimas Santillán junto a Sofía Pastori y un colectivo de artistas independientes que busca descentralizar la actividad escénica y trasladarla a espacios comunitarios. El encuentro se desarrolla en distintos puntos barriales, con funciones teatrales, propuestas de formación y espectáculos híbridos de música y actuación, bajo una modalidad gratuita que solicita al público colaborar con donaciones destinadas a comedores y merenderos. La programación incluye presentaciones este jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero, y continuará los días 1, 5 y 6 de marzo.

Durante una entrevista que mantuvo con Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7), Santillán describió el origen y el espíritu del proyecto: "Teatro de Verano se vino finalmente con la idea de descentralizar, de girar las obras por los barrios", una estrategia que surgió luego de experiencias previas en circuitos no tradicionales. "Tuvimos una primera vuelta en el SIC, un poco pasada por agua, por algunas funciones que se iban suspendiendo. Y ahora vamos a focalizarnos en las funciones en la Escuela Hogar".

El cronograma abarca espectáculos y talleres desde la tarde hasta la noche. Santillán detalló que "vamos a estar con tres obras de teatro el 27, 28 y domingo 1 de marzo. Desde ya, están todos invitadísimos e invitadísimas a acercarse. Todas las funciones van a ser a partir de las 20, salvo la del domingo, que es un poquito más temprano. También van a realizarse dos talleres durante la tarde". La agenda seguirá con presentaciones posteriores en otros barrios, donde el equipo planea articular actividades artísticas y acciones solidarias. "Estamos recibiendo útiles escolares y alimentos no perecederos, porque vamos a los barrios y lo primero que notamos es que hay lugares que son muy distintos a lo que uno está acostumbrado a hacer arte y que también ahí hay ciertas necesidades".

El festival reúne nueve elencos con propuestas diversas que abarcan teatro, narración, música y clown. Entre las primeras presentaciones se encuentra la banda escénica Los Ángeles Desnudos, que abrió el ciclo con un espectáculo definido por el director como "una banda de cumbia teatral... es muy divertido de escuchar, las letras son muy divertidas". Luego se suman números como la Varieté del Grupo Gozantes, y una función de micromonólogos, con piezas breves que conforman un espectáculo de alrededor de cuarenta minutos. El cierre de ese tramo llegará con la obra "Cenizas quedan siempre", dirigida por Paula Rigelatto, definida por Santillán como "un relato muy apasionante, pero en una clave payasa, con narices, con personajes de los más poderosos, hasta la persona común".

La selección de espectáculos se dio luego de un proceso de curaduría basado en afinidades artísticas y en la viabilidad técnica de montar funciones fuera de salas convencionales. El director explicó que el criterio surgió tras meses de trabajo previo: "Fueron muchas charlas, muchos trabajos del año pasado. La producción es así, nosotros somos artistas... y como artistas nos estamos enfrentando a esto de la autogestión, de la gestión independiente y colaborativa también". En ese sentido, remarcó que el desafío consistió en adaptar montajes pensados para teatros equipados a entornos barriales: "Lo que dijimos fue 'trabajemos por fuera de las salas convencionales y tradicionales'".

Finalmente, Santillán sostuvo que el festival se sostiene mediante acuerdos institucionales. "Una de las cosas que dijimos es que si trabajamos con el Contier estaríamos gestionando nosotros un salario mínimo para los elencos. Y entonces también nos estamos asegurando una entrada gratuita".

Cronograma

26 de febrero - 20:00

Ángeles desnudos

Lugar: CIC Este

27 de febrero

18:00 - Taller "El bondi ballena"

20:00 - Función Varieté Gozantes

Lugar: Escuela Hogar

28 de febrero

18:00 - Taller "Ensayo para un cuerpo que lo escucha"

20:00 - Función de Micromonólogos

Lugar: Escuela Hogar

1 de marzo - 19:30

Cenizas quedan siempre

Lugar: Escuela Hogar

5 de marzo - 20:00

Las historias de Chacho

Lugar: La Toma

6 de marzo - 20:00

Lxs dos demonixs

Lugar: Vecinal Larramendi