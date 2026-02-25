Casa Encendida abrió dos convocatorias para proyectos artísticos de cara a su agenda anual

El centro cultural Casa Encendida, ubicado en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná, lanzó dos convocatorias abiertas destinadas a trabajadores de la cultura, artistas y gestores culturales con vistas a la programación 2026. La institución invita a presentar propuestas de talleres, seminarios y actividades escénicas que formarán parte de su agenda. La iniciativa está dirigida a capacitadores, talleristas, facilitadores culturales y artistas que busquen un espacio para compartir saberes técnicos y creativos, con el objetivo de ampliar la oferta cultural en la comunidad local.

Desde la organización señalaron que la convocatoria Oficios Culturales 2026 propone reconocer el trabajo cultural como un oficio que involucra prácticas, experiencias y aprendizajes conjuntos. El llamado apunta a personas que desarrollen actividades vinculadas a distintas disciplinas artísticas o de gestión cultural y que deseen coordinar talleres o seminarios durante la temporada.

Inscripción a través de este formulario.

En paralelo, el centro cultural abrió una segunda convocatoria destinada a bandas musicales y proyectos artísticos que deseen presentarse en el espacio durante el año. Esta instancia está orientada a artistas que busquen programar fechas para compartir sus producciones con el público local, incorporándose a la programación regular del lugar.

Inscripciones a través de este formulario.

Casa Encendida funciona como un espacio cultural independiente en el centro de Paraná y desarrolla habitualmente actividades vinculadas a la formación, la música en vivo, talleres y propuestas interdisciplinarias.

La convocatoria permanecerá abierta durante las próximas semanas y la selección de proyectos será comunicada posteriormente a quienes completen el formulario correspondiente.

Las personas o grupos interesados deberán presentar información lo más detallada posible sobre sus proyectos, ya que la solicitud de datos busca comprender la identidad de cada propuesta, sus objetivos, metodología de trabajo y necesidades técnicas.