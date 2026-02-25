Concepción del Uruguay: recuperaron y restauraron la guitarra de un entrerriano víctima de la última dictadura

Según informó la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, fue recuperada y restaurada la guitarra que perteneció a Juan Ramón “Chilo” Zaragoza, uruguayense víctima del terrorismo de Estado.

Es el instrumento que lo acompañó en sus años de formación y que le permitió, a través de la enseñanza, costear sus estudios y construir sus sueños antes de que la violencia estatal truncara su camino.

Desde Derechos Humanos agradecieron al lutier Esteban Pérez Esquivel, quien -al conocer la historia detrás del instrumento- decidió realizar el trabajo de restauración gratuitamente, reconociendo el valor simbólico y reparador que tiene para la familia de Chilo y para la construcción de la memoria colectiva.

Sobre “Chilo”

Nació en Concepción del Uruguay el 14 de julio de 1953. Fue militante político y delegado estudiantil de la carrera de Bioquímica en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata.

El 8 de junio de 1975 fue secuestrado en la pensión donde vivía por un grupo de tareas de la Triple A, y al día siguiente fue asesinado. Su hermano, Néstor Omar “Neco” Zaragoza, también fue víctima del terrorismo de Estado: desapareció el 9 de junio de 1977. Su madre, Luisa Cecchini -quien integró las Madres de Plaza de Mayo- falleció en la misma fecha, el 9 de junio de 2002. Los restos de Chilo y de su madre descansan juntos en el Cementerio Municipal de Concepción del Uruguay.