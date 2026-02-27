Los judiciales paran nuevamente este viernes en el marco de su plan de lucha

Este viernes 27 de febrero se sustancia un nuevo cese de actividades por 24 horas de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), en el marco del plan de lucha dispuesto semanas atrás, consistente en parar las actividades durante los viernes de febrero. Asimismo, resolvió coordinar acciones de fuerza con otro gremio del sector.

Los trabajadores judiciales de la provincia reclaman recomposición salarial del 10,64%, pago en tiempo y forma, pago de título según lo establece la Ley 5143 y pago adicional para notificadores y evisceradores, al tiempo que sostienen la defensa del 82% móvil.

El paro de hoy es el último del plan de lucha iniciado el 6 de febrero y que consistió en el cese de actividades durante todos los viernes de febrero.

Para dar continuidad a la lucha, AJER evalúa sostener el paro semanal pero ir rotando el día. Además, en un encuentro que mantuvo con dirigentes de la UEJN, se resolvió coordinar posibles medidas de fuerza conjuntas. Esta propuesta será analizada en Plenario de AJER el próximo martes 3 de marzo, publicó ApfDigital.