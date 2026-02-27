Inmobiliario: desde ATER afirman que el 85% de los contribuyentes tuvo un aumento por debajo de la inflación

Jesús Korell, titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), habló del aumento que registra el Impuesto Inmobiliaria, pero dijo que la suba es un índice que está por debajo de la inflación. Agregó que la última modificación fue a principios de 2025, “y por eso, cuando uno hace una comparación de boleta un año con boleta de otro año, hay un incremento”. “De todas maneras, de las 585 mil partidas, 500 mil tuvieron un incremento del 30%, un poquito por debajo de la inflación anual que arrojó el año 2025. Entonces, el 85% por ciento de partidas, es decir, 9 de cada 10 partidas, tuvieron ese incremento”.

Según la información oficial, para la gran mayoría de los contribuyentes (85%), el aumento tiene un tope/límite del 30% sobre el impuesto básico. Ese incremento está por debajo de la inflación del año pasado, que fue del 31,5%.

El Gobierno resolvió que el impacto inflacionario no se traslade automáticamente a los contribuyentes. Este beneficio llega a casi 9 de cada 10 hogares.

Si el aumento en el Inmobiliario es mayor, suele ser porque se detectaron mejoras, ampliaciones o construcciones nuevas y se pierden automáticamente los topes. En esos casos, la variación del impuesto no es por aumento, sino por actualización del valor de la propiedad.

“El contribuyente tiene buen comportamiento. No le gusta atrasarse y pagar sus impuestos. De todas maneras, el año pasado, en el último semestre, tuvieron la posibilidad de poder anotarse en un plan de pago, y el que tenía cuotas pendientes, ya sea del año pasado o de años anteriores, pudo acceder a beneficio, y muchos que no estaban al día, se pudieron poner al día”, sostuvo Korell.

Señaló que la actualización de impuestos por debajo de la inflación “es importante”. “De todos modos, es importante remarcar que todas las partidas, esas 585.000 partidas, tuvieron un beneficio. Todas tuvieron un descuento de lo que tendría que haber pagado. Estamos hablando que alrededor de ese descuento, el Estado provincial deja de percibir alrededor de 50.000 millones de pesos. Pero obviamente que entendemos la situación por la cual están viviendo los contribuyentes, y no podemos ajustar y llevamos a cabo una política en la cual no tengan incrementos totalmente fuera de la razonabilidad”.

“Entiendo que este año no debería haber actualizaciones, pero también estamos hablando que es muy prematuro afirmar algo que todavía no está dentro de las posibilidades, pero diría que en principio no hay idea de alguna actualización2, adelantó.

Añadió que “julio del año pasado fue el último mes que se repartieron boletas en soporte papel”. “A partir de ahora se pueden bajar de la página de ATER o ir a Entre Ríos Servicio o un Plus Pago y pagar solo con el DNI del contribuyente”.

Sobre el nivel de adhesión a la boleta digital dijo que superan “el 50% de los contribuyentes que están adheridos a la boleta digital”.

Dónde y cómo pagar

La emisión de la boleta es exclusivamente digital. Ya no se emite la boleta en papel.

Si están adheridos a la boleta digital, llega automáticamente al correo electrónico.

Si no están adheridos la pueden descargar desde www.ater.gob.ar.

Si utilizan la APP Mi Entre Ríos, pueden descargarla y abonarla directamente.

Sin embargo, para pagar en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos, no hace falta la boleta impresa: basta con presentar el DNI.

(Fuente: Entre Ríos Ahora)