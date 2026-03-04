Al menos 101 desaparecidos tras el ataque de un submarino a una fragata iraní cerca de Sri Lanka

El verdadero disparo de salida de la guerra naval en el Índico se ha llevado por delante a una fragata iraní, cerca de las costas de Sri Lanka. Las consecuencias, en caso de réplica simétrica, pueden ser mayúsculas. Un submarino -presumiblemente estadounidense, aunque podría ser israelí- ha alcanzado de lleno la nave IRIS Dena este miércoles, con el resultado de 101 tripulantes desaparecidos, 78 heridos y por lo menos un muerto.

Fuentes de la Armada y el Ministerio de Defensa de Sri ⁠Lanka comunicaban a primera hora de hoy el socorro con recursos marítimos y aéreos a una nave iraní, “accidentada” en aguas internacionales”, en cumplimiento de sus obligaciones. El barco de guerra había lanzado la señal de alarma a las 6 de la mañana, “a 40 millas marítimas de Galle”, en el sudoeste de la isla. También se informaba del traslado al hospital Karapitiya de dicha ciudad colonial a 79 marineros heridos, uno de los cuales falleció poco después. Solo al cabo de varias horas ha trascendido que se trataba de un episodio bélico y que la fragata acabó hundiéndose.

El ministro de Exteriores cingalés, Vijitha Herath, ha confirmado la identidad de esta en sede parlamentaria. Se da la circunstancia de que el gobierno de Sri Lanka tiene al frente a un presidente nominalmente marxista, Anura Kumara Dissanayake, que ha dado varias muestras de pragmatismo. Así, mientras pedía un alto el fuego entre Irán e Israel, también hacía llamadas de solidaridad a sus homólogos en países del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos, donde trabajan miles de ciudadanos cingaleses, publicó LaVanguardia.

Puede sorprender que el combate naval se haya desarrollado a casi cuatro mil kilómetros de la costa de Irán, en el marco de la actual guerra iniciada el sábado pasado con el bombardeo de objetivos iraníes por parte de los ejércitos de Israel y EE.UU.. Sin embargo, se sabe que la monumental acumulación de fuerzas navales en el mar Arábigo por parte de la armada estadounidense se ha replegado discretamente en los últimos días, océano adentro, hasta mil kilómetros, según algunos observadores militares.

El movimiento responde a la necesidad de ahorrar proyectiles de defensas aérea y naval, una vez que Irán ha atacado y dañado de forma sistemática un gran número de bases estadounidenses. El refugio más seguro es la base naval de la isla de Diego García, todavía más al sur de Sri Lanka y de las Maldivas. Pero no se descarta su proximidad a las costas indias, no confirmada por Nueva Delhi.

Este episodio, de hecho, pone en un brete a India, puesto que, según algunas fuentes, la fragata iraní regresaba de participar en los ejercicios navales MILAN, que terminaron el miércoles pasado. IRIS Dena era uno de los buques de más de 70 países participantes varados en el puerto indio de Visakhapatnam.

Por su parte, el comando estadounidense en la región, US Centcom, se felicitaba ayer martes: “El régimen iraní que tenía 11 buques en el golfo de Omán, hoy tiene cero”. Teherán, por tanto, también estaría poniendo a buen recaudo sus recursos navales, aunque habría perdido varios en los primeros compases de la guerra, según alegan fuentes estadounidenses. Estas apuntan a que, según la observación por satélite, Irán habría perdido otra fragata, IRIS Jamahan, en Chabahar, así como su mayor buque, IRIS Makran, en Bandar Abbas, mientras que uno de sus submarinos, IRIS Fateh, podría haber sido alcanzado.

Las fuerza armadas iraníes, por su parte, aseguran haber alcanzado el portaaviones USS Abraham Lincoln con cuatro misiles balísticos, así como algunos destructores, forzando su retirada. En cualquier caso, el gran temor de la armada estadounidense es que se consume la venta no confirmada a Irán de torpedos submarinos supersónicos de fabricación china. Una portavoz de Exteriores de Pekín dijo al respecto, esta misma semana, que “China es un país responsable”.

En cualquier caso, la precisión de Irán a la hora de golpear objetivos enemigos es fruto de su acceso, desde hace años, a Beidu, la alternativa china al GPS estadounidense. Aunque hoy la puntería estuvo del lado de sus adversarios.