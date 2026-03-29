La selección mayor venció al Sub 20 en un amistoso

José López (centro) anotó el único tanto de la práctica entre las selecciones mayor y sub 20.

Este sábado, el seleccionado argentino de fútbol de mayores se entrenó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. En ese lugar, Lionel Scaloni aprovechó el ensayo para ver a aquellos futbolistas que no sumaron minutos frente a Mauritania en la victoria por 2-1.

Y lo hizo con un equipo en frente, ya que se enfrentó al seleccionado sub 20 dirigido por Diego Placente que viene de caer ante Estados Unidos por 3-0.

En el partido, el equipo de Scaloni se impuso por 1-0 con el tanto de José López. Se presume que varios de los jugadores que Scaloni formó en este encuentro serán titulares en el duelo ante Zambia del próximo martes. Pese a eso no estuvo Messi, que podría ser de la partida el martes tras arrancar desde el banco el viernes.

El único que repitió entre los titulares del viernes y este ensayo fue Nicolás Paz, mientras que también apareció desde el arranque Exequiel Palacios, que empezó el duelo ante Mauritania como suplente.

En el duelo ante Zambia, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico podrían regresar a la titularidad con el seleccionado. La defensa la completarían Agustín Giay y Lucas Martínez Quarta, que ingresaron a última hora a la convocatoria por las lesiones de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi. Ellos cuatro tuvieron acción este sábado.

En el medio aparecerían Leandro Paredes, Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Giuliano Simeone. Todo dependerá de la decisión de Scaloni para el ataque, que podría contar con Julián Álvarez o José López acompañando a Messi o Paz.

El plantel quedó libre para este domingo y volverá a reunirse el lunes para participar del último entrenamiento antes del partido en la Bombonera que significará la despedida del país para el seleccionado. Esto se debe a que si vuelve a jugar amistosos será ya en los Estados Unidos, preparados para disputar el Mundial.