La Cámara de Diputados reconoció por unanimidad la trayectoria de Julio Federik

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que declara de interés legislativo la trayectoria personal y profesional de Julio Federik.

En la sesión celebrada este jueves, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto de resolución que declara de interés legislativo la trayectoria personal y profesional del Dr. Julio Federik. Tras el contundente respaldo de todos los bloques, se informó que próximamente se llevará a cabo un acto público de reconocimiento en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

La iniciativa, impulsada por la diputada Carola Laner, destaca el “invaluable aporte jurídico, literario y cultural” de Federik a la comunidad entrerriana. Al respecto, la legisladora resaltó que su labor como jurista lo posiciona como una de las personalidades más influyentes de la provincia, con un impacto estructural tanto en el ámbito local como nacional.

El texto del proyecto subraya que Federik es el autor del Código Procesal Penal de Entre Ríos, pieza fundamental para la administración de justicia. Asimismo, se recordó su rol determinante en la Convención Constituyente de 2008, hito que consolidó la organización institucional de la provincia.

La diputada Laner también hizo hincapié en la actuación de Federik en el foro nacional e internacional, mencionando su intervención en causas de alta sensibilidad social, como el caso AMIA, lo que sumado a su rol docente avala una carrera de excelencia en el ejercicio de la abogacía.

Más allá del derecho, el reconocimiento abraza su “prolífica carrera literaria”. Su obra poética, recientemente compilada por la Editorial de Entre Ríos en el volumen Entre ríos y la vida, lo consagra como un referente de las letras provinciales, llegando incluso a ser musicalizada por el maestro Juan Pablo Carrivali.

También se valoró su faceta como esgrimista (florete, espada y sable), disciplina en la que Federik es considerado un ejemplo de constancia y valores deportivos que complementan su perfil humanístico.

El proyecto contó con la firma y el apoyo de los diputados Lénico Aranda, Lorenza Arrozogaray, Mariana Bentos, Sergio Castrillón, Silvio Gallay, Mauro Godein, José María Kramer, Marcelo López, Jorge Maier, Susana Pérez, Rubén Rastelli, Fabián Rogel, María Elena Romero, Bruno Sarubi, Yari Sayler, Laura Stratta, Carolina Streitenberger, Noelia Taborda, Erica Vázquez y Andrea Zoff.